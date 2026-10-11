باشگاه خبرنگاران جوان - جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال تراکتور در نشست خبری پیش از دیدار مقابل الشمال قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا، اظهار داشت: خوشحالم که در کشور عمان حضور دارم. پیش از صحبت درباره بازی فردا، باید به شرایط دشواری اشاره کنم که برای سفر ما به وجود آمد. شرایط برای دو تیم یکسان نبود. ما بار‌ها نامه‌نگاری کردیم و درخواست داشتیم برای سفرمان همکاری شود تا بتوانیم با پرواز مستقیم به عمان بیاییم و مسیر راحت‌تری را طی کنیم.

وی ادامه داد: ما میزبان هستیم و کشور عمان را به‌عنوان محل میزبانی معرفی کردیم و انتظار داشتیم همکاری بیشتری با ما صورت بگیرد. پس از یک مسابقه سنگین، مجبور شدیم سفری بسیار طولانی را برای رسیدن به عمان پشت سر بگذاریم که شرایط سختی بود. امیدوارم در بازی‌های بعدی شرایط به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم در وضعیت برابر با رقبای خود رقابت کنیم. از باشگاه خواسته‌ام این موضوع را پیگیری کند؛ چرا که بازیکنان تحت فشار هستند و احتمال از دست دادن بازیکنان در ادامه مسابقات نیز وجود دارد. امیدوارم در بازی‌های بعدی شرایط بهتری فراهم شود تا بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.

نکونام خاطرنشان کرد: شناخت کاملی از تیم الشمال داریم و فیلم بازی‌های این تیم را مشاهده کرده‌ایم، اما زمان کافی برای تمرین و برگزاری جلسه با بازیکنان نداشتیم. امیدوارم تیم و بازیکنان فردا آماده باشند و بتوانیم شرایط خوبی را در این مسابقه رقم بزنیم.

سرمربی تراکتور در پاسخ به پرسشی درباره مقایسه شرایط تیم فولاد در دوره‌ای که با این تیم به مرحله بعدی مسابقات صعود کرده بود با تراکتور فعلی، گفت: این دوره از مسابقات نسبت به آن زمان تغییرات زیادی داشته است. مهم‌ترین تغییر این است که تیم‌ها می‌توانند از تعداد بیشتری بازیکن داخلی و خارجی استفاده کنند و کشور‌های حوزه خلیج فارس نیز توانسته‌اند بازیکنان خارجی بیشتری جذب کنند تا کیفیت تیم‌هایشان افزایش یابد.

وی افزود: در آن دوره، تیم‌ها چهار بازیکن خارجی داشتند، اما اکنون محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و این موضوع کیفیت تیم‌ها را افزایش می‌دهد. ما سال گذشته شش بازیکن خارجی داشتیم، اما امسال به دلیل شرایط کشورمان، تعداد بازیکنان خارجی‌مان به سه نفر کاهش یافته است.

نکونام تأکید کرد: از نظر تعداد بازیکنان در لیگ داخلی نیز با مشکل مواجه هستیم و به دنبال افزایش تعداد بازیکنان بودیم، اما این اتفاق رخ نداده است. این شرایط به سود تیم‌های ایرانی نیست. میزبانی را از دست داده‌ایم و از نظر تعداد بازیکنان نیز متضرر شده‌ایم؛ به‌طور کلی، شرایط به ضرر ماست.

وی ادامه داد: در آن زمان، مسابقات به‌صورت متمرکز در عربستان و در شرایط برابر برگزار می‌شد و هر تیمی که کیفیت بهتری داشت، نتیجه بهتری می‌گرفت. ما نیز بر اساس توانایی‌های خود در شرایط برابر رقابت کردیم. اگر شرایط امروز حاکم بود، نمی‌توانستیم همان مسیر را طی کنیم. فوتبالیست‌های ایرانی از نظر هوش، جنگندگی و جسارت یک قدم جلوتر از دیگران هستند و باید کمبود‌ها را با تکیه بر همین ویژگی‌ها جبران کنیم.

سرمربی تراکتور تصریح کرد: مقایسه تراکتور فعلی با تیم فولاد در آن دوره درست نیست. بازیکنان ما باکیفیت هستند و اکنون با بازیکنان بزرگ و باکیفیتی کار می‌کنیم. در زمان حضورم در فولاد نیز بازیکنان خوبی داشتیم که زحمت کشیدند و باعث شدند تیم تا آن مرحله پیش برود؛ با این حال، شرایط و ترکیب بازیکنان در این دو دوره متفاوت است.

نکونام با تأکید بر اینکه دیدار فردا برای تراکتور حکم میزبانی ندارد، گفت: تیم‌های رقیب می‌دانند که بازی و کسب نتیجه در ایران چقدر دشوار است؛ چرا که هواداران در مسابقات داخل کشور استقبال بسیار خوبی از تیم ما دارند. در همین شهر خودمان، برای این بازی حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار هوادار از ما حمایت می‌کردند و تیم حریف فشار زیادی را متحمل می‌شد.

وی افزود: اگر درباره بازی فردا بگویم که باید برنده شویم، واقعیت این است که ما میزبان نیستیم و شرایط میزبانی هیچ تفاوتی با میهمان بودن ندارد؛ حتی این وضعیت به سود تیم الشمال است، زیرا آنها راحت‌تر به عمان آمده‌اند، شرایط آب‌وهوایی به نفعشان است و همه‌چیز برایشان مهیاست. مگر شعار فوتبال، بازی جوانمردانه نیست؟ در چنین شرایطی اصلاً خبری از رقابت برابر نیست. ما در شهر خودمان میزبان نیستیم و باید در نقش تیم میهمان بازی کنیم و در پایان نیز گفته شود که تیم ایرانی را شکست داده‌اند. واقعیت این است که اگر در کشور خودمان میزبان باشیم، شرایط برابر خواهد شد.

سرمربی تراکتور درباره محل برگزاری بازی‌های آینده و حریفان بعدی تیم نیز اظهار داشت: در حال حاضر به این فکر نمی‌کنم که بازی بعدی کجا و مقابل چه تیمی خواهد بود. ما به‌عنوان نماینده ایران تلاش می‌کنیم فردا بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذاریم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه تمرینی امروز تیم، تأکید کرد: اگر چنین شرایطی برای سفر هر تیمی پیش می‌آمد، قطعاً در این مسابقه حضور نمی‌یافت. این سختی را فقط بازیکنانی که در ایران فوتبال بازی می‌کنند، می‌توانند تحمل کنند. شرایط دشوار است و همه می‌دانند که لیگ ایران سخت و طاقت‌فرساست.

نکونام ادامه داد: امروز نمی‌توانیم برنامه تمرینی خاصی داشته باشیم. تلاش کردیم استراحت کنیم و کمبود خواب را جبران کنیم. برنامه ما صرفاً ریکاوری بازیکنان، بازدید از استادیوم، انجام حرکات سبک با توپ و آماده شدن برای مسابقه است.

سرمربی تراکتور در پاسخ به پرسشی درباره حضور ریاض محرز در تیم الشمال، گفت: حضور بازیکنان بزرگ در فوتبال آسیا باعث افزایش سطح کیفی این رقابت‌ها می‌شود و حضور آنها برای فوتبال آسیا اهمیت دارد. با این حال، ما مقابل تیم الشمال بازی داریم و تمرکزمان روی این تیم است. یک بازیکن به‌تنهایی نمی‌تواند همه‌چیز را تغییر دهد، اما بازیکنان باکیفیت می‌توانند در برخی دقایق تاثیرگذار باشند. با این وجود، با تمرکز کامل به دنبال موفقیت هستیم.