پیشگیری هوشمند و واکنش سریع؛ اولویت اصلی در مهار حوادث

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا غلامی همزمان با ۲۰ مهرماه، «روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی»، با گرامیداشت یاد امدادگران، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریت بحران از اقدامات سنتی به مدیریت هوشمند و پیش‌گیرانه، از تقویت زیرساخت‌های مقابله با حوادث و کاهش زمان طلایی واکنش در سطح استان خبر داد.

او، راهبرد اصلی مدیریت بحران فارس را «تقدم پیشگیری و پیش‌بینی بر مقابله» دانست و اظهار داشت: استان فارس به واسطه موقعیت جغرافیایی و اقلیمی، همواره با مخاطرات متنوعی نظیر سیلاب، زلزله، خشکسالی و حوادث انسان‌ساخت روبروست. از این رو، سیاست مدیریت ارشد استان بر جایگزینی مدیریت واکنشی با مدل‌های هوشمند، پیش‌دستانه و تاب‌آور استوار شده است.

غلامی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده تصریح کرد: پایش مستمر داده‌های هواشناسی، لایروبی هدفمند مسیل‌ها، تقویت سامانه‌های هشدار سریع و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز از جمله محور‌های اساسی است که با حساسیت ویژه دنبال می‌شود؛ چرا که معتقدیم با پیش‌بینی دقیق الگو‌های جوی و زمین‌شناختی، می‌توان پیش از وقوع هر حادثه‌ای ضریب امنیت جامعه را ارتقا داد.

مدیرکل مدیریت بحران فارس، «سرعت عمل»، «دقت عملیاتی» و «فرماندهی یکپارچه میدان» را سه رکن سرنوشت‌ساز در زنجیره مدیریت مخاطرات حین بحران خواند و افزود: با برگزاری مانور‌های تخصصی و هم‌افزایی کم‌نظیر میان دستگاه‌های امدادی از جمله هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی و نیرو‌های مسلح، زمان طلایی واکنش به حوادث (Gold Time) در فارس به شکل محسوسی ارتقا یافته است.

غلامی در پایان بر نقش کلیدی مشارکت‌های مردمی تأکید کرد و گفت: تاب‌آوری استان جز با همراهی شهروندان و رعایت ضوابط فنی در ساخت‌وساز‌ها محقق نمی‌شود. توسعه فرهنگ خودامدادی در جوامع محلی، در کنار تقویت زیرساخت‌های مهندسی، از اولویت‌های راهبردی ما برای تبدیل شدن به الگویی پیشگام در مدیریت بحران کشور است.

منبع: استانداری فارس