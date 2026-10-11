باشگاه خبرنگاران جوان - دانیال اسماعیلی‌فر در نشست خبری پیش از دیدار مقابل الشمال قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا، اظهار داشت: خیلی خوشحالم که اینجا هستیم. دوست داشتیم در تبریز و مقابل هوادارانمان میزبان باشیم و خواسته هواداران نیز همین بود. سفر بسیار سختی داشتیم و با توجه به نتیجه هفته اول، به دنبال جبران هستیم تا با نتیجه‌ای خوب از زمین خارج شویم و به ادامه رقابت‌ها امیدوار باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط سختی که داریم، زندگی کردن در شرایط دشوار برایمان به عادت تبدیل شده است. وقتی این شرایط ادامه‌دار می‌شود، احساس می‌کنم از نظر درونی با خودمان هم رقابت می‌کنیم. این شرایط به ما تحمیل شده است و اگر کمی همکاری می‌شد، می‌توانستیم در وضعیت بهتری به اینجا سفر کنیم. شرایطی به وجود آمده که خودمان مسبب آن نبوده‌ایم و کسانی که می‌توانستند به ما کمک کنند، این کار را انجام نداده‌اند. ما بار اضافی ناشی از عوامل بیرونی را که ارتباطی با باشگاه خودمان ندارد، تحمل می‌کنیم.

اسماعیلی‌فر خاطرنشان کرد: این مسیر همین است و باید با آن کنار بیاییم. البته این شرایط بهانه‌ای برای نتیجه بازی نیست و همه می‌دانند که با چه وضعیتی به اینجا آمده‌ایم. قطعاً به میدان می‌رویم تا بازی فردا را ببریم. اگرچه روی کاغذ به ما می‌گویند میزبان هستیم، در بازی نخست میزبانی را از دست دادیم. باید این مسابقه را ببریم و به ادامه رقابت‌ها فکر کنیم. امیدوارم در ادامه مسیر مجبور نباشیم چنین شرایطی را تحمل کنیم.

وی افزود: از یک بازی سخت آمده‌ایم و فرصت کافی برای ریکاوری و تمرین نداشتیم. بلافاصله باید در مسابقه‌ای سخت و خارج از خانه به میدان برویم. امیدوارم کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فدراسیون فوتبال با ما تعامل داشته باشند و شرایط دشوارمان را درک کنند. شرایط امروز با گذشته متفاوت است؛ انگار پیاده به عمان آمده‌ایم!

بازیکن تراکتور تأکید کرد: باز هم می‌گویم که ما مسبب به وجود آمدن این شرایط نیستیم، اما آن را تحمل می‌کنیم. سؤال اینجاست که تحمل کردن این وضعیت به چه قیمتی؟ فردا مسابقه داریم و خسته هستیم. اگر بازیکنی در این شرایط مصدوم شود، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ نتیجه و اتفاقاتی که در زمین رخ می‌دهد، بخشی از فوتبال است و فوتبال ادامه دارد، اما باید شرایطی فراهم شود که در تورنمنتی به این معتبری، به‌عنوان سطح اول فوتبال آسیا، همه تیم‌ها در وضعیت برابر رقابت کنند.

وی ادامه داد: ما دوست داشتیم در تبریز بازی کنیم و نمی‌خواستیم چنین سفر دشواری را پشت سر بگذاریم و در شرایطی نابرابر به میدان برویم. با این حال، چاره‌ای جز جنگیدن نداریم و امیدوارم فردا با جنگندگی همیشگی خود، با موفقیت از زمین خارج شویم.

اسماعیلی‌فر در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره کیفیت بازیکنان ایرانی در مقایسه با کشور‌های منطقه، گفت: ما از لحاظ فوتبالی بسیار قوی‌تر از کشور‌های منطقه، از جمله قطر، امارات و حتی عربستان هستیم. این کشور‌ها نیروی انسانی کافی در سطح موردنظر خود ندارند و مجبورند با هزینه‌های گزاف به سطوح بالاتر برسند. سالیان سال است که بازیکنان ایرانی از نظر کیفیت، سطح بالاتری نسبت به بازیکنان بومی کشور‌های منطقه دارند.

وی افزود: موضوع مهم این است که تیم‌های حوزه خلیج فارس به فوتبالیست‌های حرفه‌ای وابسته هستند؛ در سوی دیگر، به دلیل اینکه در کشور ما هزینه زیادی نمی‌شود، بازیکنان خارجی جذب‌شده نیز از نظر سطح کیفی تفاوت چندانی با بازیکنان داخلی ندارند.

بازیکن تراکتور در پایان با اشاره به سابقه ملی بازیکنان این تیم، اظهار داشت: برای مثال، در تیم ما پنج بازیکن حضور دارند که در جام جهانی بازی کرده‌اند. شما چند بازیکن دارید که سابقه حضور در جام جهانی را داشته باشند؟ یک بازیکن!