نویسنده «مرد سه هزار چهره» از تلاش‌های مستمر و همزمان مهران مدیری برای بازی و کارگردانیِ فصل سومِ این سریال گفت و خاطرنشان کرد: تاریخ کمدی ما نظیر آقای مدیری ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - امین انتظاری یکی از نویسندگان «مرد سه هزار چهره» درباره این سریال و اینکه آیا بعد از سه فصل پرونده مسعود شصتچی بسته خواهد شد؟ گفت: این سوال را باید آقای مدیری به آن پاسخ دهد. چون «مرد سه هزار چهره» کار ویژه‌ای برای آقای مهران مدیری است. 

انتظاری ادامه داد: مسعود شصتچی جزو شخصیت‌هایی است که آقای مدیری به آن احساس تعلق دارد و بسیار آن را دوست دارد. آقای مدیری برای بازیگری و کارگردانی این سری بسیار انرژی گذاشته است. به هر حال، سن بالا می‌رود و انجام همزمان کارگردانی و بازیگری کار سختی است. از آنجایی که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد سکانس‌ها مسعود شصتچی حضور دارد و بازی در این سریال کار فرسایشی برای آقای مدیری بوده است. 

نویسنده «مرد سه هزار چهره» افزود: من امیدوارم که آقای مدیری همچنان کار کند. چه خوشمان بیاید و چه نیاید، تاریخ کمدی ما نظیر آقای مدیری ندارد. امیدوارم ایشان همچنان به کار کردن ادامه دهد.

برچسب ها: مهران مدیری ، کمدی ایران ، مرد هزار چهره
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۰
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
کمدی با مسخره بازی دراوردن فرق میکند
۴
۳
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Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۱۷:۴۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
هیچ ماست بندی نمیگه ماست من ترشه
۳
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
فقط برره و قهوه تلخ خوب بود که هیچ کدوم اجازه پایان ندادن نیمه کاره رها شدن
۴
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
بهترین کارهای طنز ایران برای عطاران بوده ،
کارهاش جوریه که با اینکه صد بار تا حالا تو تلویزیون پخش شده بازم وقتی دوباره میذاره همه میبینن.
مهران مدیری طنز هاش برای همون زمان خوبه و بعدا دیگه اصلا دیدنشون لذت بخش نیست.
فقط مرد هزار چهره ۱ خیلی خوب بود و قابلیت پخش چند باره رو داره و دیگر هیــچ...
۶
۴
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۶:۲۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
به گمانم لودگی را با طنز ، اشتباه گرفته اید
۵
۱
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Iran (Islamic Republic of)
حقیقت
۱۵:۵۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
چرا مدیری ؟ همه کارها متعلق به همه عوامل است مدیری یک نام ناکاربلد در عنوان است . ۵ صبح ، ۶ عصر نماد این فضاحت است
۴
۰
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Iran (Islamic Republic of)
سیب
۱۵:۳۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
باسمه تعالی جناب مدیری طنزهای شما چرا هیچ وقت اقشار هم صنف خودتون روشامل نمیشه ؟؟؟چرا هیچ گاه برای سلبریتی های خائن ووطن فروش طنزهای تلخ سیاسی نمیسازین؟؟؟تیغ بران شما گویا برای قشر هم صنف خودتون نیست
۴
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
مشکل اینه که فرصت به دیگران داده نمیشه و پشت پرده ی سینما و تلویزیون مافیا اجازه رشد و دیده شدن به کسی رو نمیده چه بسا جوانان بی شماری در این مملکت وجود داره که شاید مدیری ( با تمام احترامی که براش قائل هستم ) شایسته ی بازیگری و طنز و مجری گری هستند
حالا از بحث بازیگری که بگذریم در بیشتر زمینه ها باند بازی و
مافیا اجازه ی رشد دیگران رو نمیده متاسفانه
۱۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
تلویزیون پر شده از سریالهای دنباله دار مانند پایتخت 7 کاراگاه علوی 3 نون خ4 این هم مرد 3هزار چهره که دنباله مرد هزار چهره است. مردم از این همه تکرار خسته شده‌اند نه نوآوری و نه موضوع جدیدی همان هنر پیشه ها و همان کارگردان‌های قبلی. نیاز به تحول در مدیریت این سیستم است.
۱۰
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۲۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
خوش باشی مدیری که مردم باتو سر خوشن
۱۵
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۳:۵۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
مدیری نظیر ندارد قابل توجه حسودان..
۱۸
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
حسود نه مردم سلیقه متفاوت دارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
البته شکستهای سنگینی هم داشته
۱۱
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
یاسین
۱۳:۰۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
واقعا سریالهای طنز آقای مدیری در نوع خودش قشنگ هست
ای کاش بقیه ی کارهای ایشون هم از صدا و سیما پخش بشه
۱۷
۳۸
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Iran (Islamic Republic of)
سرتیپی
۱۴:۱۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
,بله، البته این نظر شماست، اما واجب است پاورچین و نقطه چین را مجددا ببینید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
بهترین بهرام افشاری و تنابنده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
موافقم.مدیری بی نظیره.البته با یادی از استاد اکبر عبدی.
۱۳
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
میثم
۱۲:۵۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
مدیری تک است مثل او در دنیا بی نظیر است
۲۵
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
از نظر مسخره بازی آره ، نظیر نداره.
کارهای ایشان با طنز فاخر بسیار فاصله دارد.
۱۲
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چه خوشمان بیاید و چه نیاید، تاریخ کمدی ما نظیر آقای مدیری ندارد