باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - امین انتظاری یکی از نویسندگان «مرد سه هزار چهره» درباره این سریال و اینکه آیا بعد از سه فصل پرونده مسعود شصتچی بسته خواهد شد؟ گفت: این سوال را باید آقای مدیری به آن پاسخ دهد. چون «مرد سه هزار چهره» کار ویژه‌ای برای آقای مهران مدیری است.

انتظاری ادامه داد: مسعود شصتچی جزو شخصیت‌هایی است که آقای مدیری به آن احساس تعلق دارد و بسیار آن را دوست دارد. آقای مدیری برای بازیگری و کارگردانی این سری بسیار انرژی گذاشته است. به هر حال، سن بالا می‌رود و انجام همزمان کارگردانی و بازیگری کار سختی است. از آنجایی که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد سکانس‌ها مسعود شصتچی حضور دارد و بازی در این سریال کار فرسایشی برای آقای مدیری بوده است.

نویسنده «مرد سه هزار چهره» افزود: من امیدوارم که آقای مدیری همچنان کار کند. چه خوشمان بیاید و چه نیاید، تاریخ کمدی ما نظیر آقای مدیری ندارد. امیدوارم ایشان همچنان به کار کردن ادامه دهد.