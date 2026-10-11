سخنگوی نظامی انصارالله از عملیات نظامی علیه اهدافی در فرودگاه ملک خالد ریاض، فرودگاه ملک فهد و چند هدف نفتی در سراسر عربستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله یمن رسما مسئولیت حمله به فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در ریاض و همچنین حملات به اهداف دیگری در سراسر عربستان را بر عهده گرفت.

یحیی سریع در بیانیه‌ای اعلام کرد که انصارالله چندین عملیات علیه فرودگاه ملک خالد انجام داده است که به گفته او، «اختلال در تردد هوایی این فرودگاه و تعطیلی کامل آن» را در پی داشته است.

او همچنین از هدف قرار دادن یک جایگاه سوخت وابسته به شرکت نفت دولتی آرامکوی عربستان، یک پالایشگاه نفت در منطقه شرقی این کشور و فرودگاه بین‌المللی «ملک فهد» در استان «دمام» خبر داد.

حمله موشکی روز شنبه به فرودگاه ملک خالد ریاض، پر تلفات‌ترین حمله به یک کشور عربی حاشیه خلیج فارس از زمان آغاز جنگ در منطقه محسوب می‌شود. در این حمله ۳۰۰ نفر زخمی شدند که وضعیت برخی از آنها وخیم گزارش شده است. فرودگاه ملک خالد امروز (یکشنبه) همچنان تعطیل بود.

محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن می‌گوید که هدف از حملات اخیر به عربستان، وادار کردن ریاض به پذیرش توافقی برای پایان جنگ و رفع محاصره یمن است.

البخیتی با اشاره به حملات عربستان به یمن طی ۱۲ سال گذشته، گفت که زیرساخت‌های یمن، از جمله فرودگاه‌ها، بنادر، مدارس، بیمارستان‌ها و بازارها، بار‌ها هدف حملات ریاض قرار گرفته‌اند. 

وی در ادامه گفت انصارالله تصمیم گرفته است در واکنش به محاصره یمن، اقدامات متقابلی انجام دهد. 

منبع: الجزیره

برچسب ها: یحیی سریع ، آرامکو عربستان ، انصارالله یمن
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