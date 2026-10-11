دروازه بان استقلال گفت: امیدوارم در اوج حساس بودن بازی فردا، سه امتیاز را بگیریم و هواداران را خوشحال کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب فرعباسی در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال استقلال برابر الغرافه قطر در لیگ نخبگان آسیا، اظهار داشت: دیدار فردا برای هر دو تیم اهمیت بالایی دارد. تمرینات خوبی پشت سر گذاشتیم و به توانایی‌های خودمان مطمئن هستیم و شک نداریم و به برنامه‌های کادرفنی اعتقاد داریم. امیدوارم در اوج حساس بودن بازی فردا، سه امتیاز را بگیریم و هواداران را خوشحال کنیم.

وی در مورد انگیزه‌های تیم‌شان برای بازی فردا و همچنین شانس قهرمانی استقلال در آسیا تصریح کرد: همانطور که گفتم بازی فردا اهمیت زیادی دارد و به اینجا آمده‌ایم سه امتیاز را بگیریم. سرمربی تیم به ما این باور را می‌دهد که به هر هدفی که می‌خواهیم، برسیم.

برچسب ها: حبیب فرعباسی ، استقلال ، لیگ نخبگان آسیا ، سهراب بختیاری زاده
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