دروازه بان استقلال گفت: امیدوارم در اوج حساس بودن بازی فردا، سه امتیاز را بگیریم و هواداران را خوشحال کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب فرعباسی در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال استقلال برابر الغرافه قطر در لیگ نخبگان آسیا، اظهار داشت: دیدار فردا برای هر دو تیم اهمیت بالایی دارد. تمرینات خوبی پشت سر گذاشتیم و به توانایی‌های خودمان مطمئن هستیم و شک نداریم و به برنامه‌های کادرفنی اعتقاد داریم. امیدوارم در اوج حساس بودن بازی فردا، سه امتیاز را بگیریم و هواداران را خوشحال کنیم.

وی در مورد انگیزه‌های تیم‌شان برای بازی فردا و همچنین شانس قهرمانی استقلال در آسیا تصریح کرد: همانطور که گفتم بازی فردا اهمیت زیادی دارد و به اینجا آمده‌ایم سه امتیاز را بگیریم. سرمربی تیم به ما این باور را می‌دهد که به هر هدفی که می‌خواهیم، برسیم.