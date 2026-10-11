سازمان بازرسی نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد

باشگاه خبرنگاران جوان -محمد جباری در دیدار با رئیس، معاونان و کارکنان اداره کل بازرسی استان کردستان، اظهار کرد: تعهد و تخصص ۲ مؤلفه اصلی نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی است و سازمان بازرسی در نظام مدیریت اداری، ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، جایگاهی ارزشمند و راهبردی دارد.

وی با تبریک ۱۹ مهر، سالروز تأسیس سازمان بازرسی کشور، افزود: این سازمان جایگاه خود را از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گیرد و ابزاری مؤثر برای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و راهبردی استان در حوزه‌های کشاورزی، معدن و مرز، ادامه داد: کردستان از استان‌های حساس و ویژه کشور است و خدمت به مردم این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ ازاین‌رو، اقدامات مؤثر سازمان بازرسی می‌تواند نقش بسزایی در افزایش رضایتمندی عمومی داشته باشد.

جباری با بیان اینکه کشف فساد و مسدود کردن گلوگاه‌های فسادخیز از وظایف حساس و پیچیده سازمان بازرسی است، گفت: این سازمان در کنار رویکرد سلبی و برخورد با تخلفات، باید با رویکرد ایجابی از مدیران سالم، دلسوز و جهادی حمایت کند تا زمینه پیشبرد بهتر برنامه‌ها و اقدامات اجرایی فراهم شود.

وی تلفیق رویکرد‌های پیشگیرانه و نظارتی را عاملی مهم در تحقق اهداف سازمان بازرسی دانست و بر ضرورت شناسایی آسیب‌ها و چالش‌های بخش‌های مختلف نظام اداری تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری کردستان خاطرنشان کرد: نتیجه و هدف نهایی تمامی اقدامات سازمان بازرسی باید ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم و رفع مشکلات آنان باشد.

شناسایی ۲۰ گلوگاه فسادخیز در کردستان

در ادامه این نشست، محمدامین حیدری، بازرس کل استان کردستان، گزارشی از عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری این اداره کل ارائه کرد و گفت: توجه به دغدغه‌های مردم، تقویت رویکرد پیشگیرانه و شناسایی و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد، از اولویت‌های اصلی بازرسی کل استان است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۰ گلوگاه فسادخیز در استان شناسایی شده است که پیگیری و رفع زمینه‌های بروز تخلف در این بخش‌ها در دستور کار قرار دارد.

بازرس کل کردستان، تحقق شعار سال اعلامی از سوی رهبر معظم انقلاب در حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی را از دیگر رویکرد‌های جدی این اداره کل برشمرد و اظهار کرد: تقویت نظارت همگانی از طریق آگاه‌سازی عمومی نیز می‌تواند در پیشگیری از شکل‌گیری تخلفات و فساد مؤثر باشد.

حیدری با اشاره به آثار اقدامات نتیجه‌محور این اداره کل در بهبود نظارت و مبارزه با فساد، گفت: تلاش بر این است که نتایج اقدامات نظارتی به‌صورت ملموس در زندگی مردم و کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی نمایان شود.

وی استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در فرایند‌های نظارتی، شناسایی موضوعات و مسائل اولویت‌دار، مبارزه با فساد و اصلاح ساختار‌ها را از دیگر برنامه‌های این اداره کل عنوان کرد.

بازرس کل کردستان همچنین بر ضرورت ارتقای آگاهی عمومی با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها تأکید کرد و افزود: استفاده از توان نخبگان، پژوهشگران و اندیشمندان در قالب کمیسیون‌های علمی و تخصصی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل، ارائه راهکار‌های کارشناسی و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی کمک کند.

منبع:دادگستری استان کردستان