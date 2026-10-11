باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسعود شجاعی معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه لارستان از تلاش این شهرستان برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و فناورانه با رویکردی نوآورانه خبر داد و گفت: بهره‌گیری از توان جوانان، توسعه ارتباط با فعالان اقتصادی خارج از کشور و حمایت از کسب‌وکار‌های بومی، از محور‌های حضور لارستان در دومین نمایشگاه شیراز اکسپو است.

او با اشاره به برنامه‌های تدارک‌دیده‌شده برای حضور لارستان در این رویداد اقتصادی اظهار کرد: در طراحی غرفه امسال، فرصت به یکی از جوانان دهه‌هشتادی سپرده شد تا ایده‌ها و نگاه نسل جدید در کنار داشته‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان معرفی شود.

معاون فرماندار لارستان این تصمیم را بخشی از رویکرد لارستان برای اعتماد به نیرو‌های جوان دانست و افزود: مشارکت دادن جوانان در اجرای طرح‌های اجرایی و معرفی ظرفیت‌های منطقه، می‌تواند زمینه بروز خلاقیت‌ها و استفاده از توان تخصصی نسل جدید را فراهم کند.

هویت فرهنگی؛ بخشی از سرمایه اقتصادی لارستان

شجاعی با تأکید بر اهمیت حفظ هویت بومی در معرفی مناطق مختلف کشور بیان کرد: پیشینه تاریخی و فرهنگی، یکی از پایه‌های اصلی هویت اجتماعی هر منطقه است و توجه به آن، زمینه ارتباط نسل‌های جدید با میراث گذشته را تقویت می‌کند.

به گفته او، لارستان علاوه بر سابقه تاریخی و جایگاه تجاری خود، از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه خوراکی‌ها، شیرینی‌های سنتی و فرهنگ نیکوکاری برخوردار است؛ قابلیت‌هایی که می‌توانند در معرفی بهتر این شهرستان به بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی نقش داشته باشند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه لارستان، مشارکت خیران را یکی از ویژگی‌های برجسته اجتماعی این منطقه برشمرد و گفت: همراهی مردم و نیکوکاران در اجرای طرح‌های آبرسانی، احداث مدارس، توسعه راه‌ها و گسترش خدمات بهداشتی و درمانی، بیانگر جایگاه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در فرهنگ مردم لارستان است.

او افزود: این سرمایه اجتماعی در کنار ظرفیت‌های اقتصادی منطقه می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های توسعه‌ای را تقویت کند و در معرفی تصویری جامع از لارستان مورد توجه قرار گیرد.

ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در منطقه

شجاعی با اشاره به حضور شمار قابل‌توجهی از لارستانی‌ها در کشور‌های حاشیه خلیج فارس، بر ضرورت تقویت ارتباط اقتصادی با این گروه تأکید کرد و گفت: بخشی از فعالان اقتصادی برخاسته از این منطقه در خارج از کشور فعالیت می‌کنند و ارتباط مؤثر با آنان می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای هدایت سرمایه به سمت طرح‌های داخلی ایجاد کند.

او ادامه داد: فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت این افراد در پروژه‌های اقتصادی داخل کشور، علاوه بر کمک به رونق تولید، می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده را فراهم سازد.

معاون فرمانداری ویژه لارستان با بیان اینکه تقویت ارتباط میان ایرانیان خارج از کشور و ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف اهمیت دارد، اظهار کرد: استفاده از این فرصت به برنامه‌ریزی، معرفی طرح‌های قابل اتکا و ایجاد زمینه مناسب برای همکاری سرمایه‌گذاران نیازمند است.

معرفی توانمندی‌های تولیدی و تجاری در شیراز اکسپو

شجاعی درباره اهداف حضور لارستان در دومین نمایشگاه شیراز اکسپو ۱۴۰۵ گفت: برنامه این شهرستان به عرضه چند محصول محدود نمی‌شود، بلکه تلاش شده است مجموعه‌ای از قابلیت‌های صنعتی، اقتصادی، گردشگری و فناورانه منطقه در قالبی متناسب با اهداف نمایشگاه معرفی شود.

او افزود: در بخش‌های مختلف غرفه، از جمله پذیرایی، از محصولات بومی و برند‌های شناخته‌شده لارستان استفاده شده است تا بازدیدکنندگان با بخشی از توان تولیدی و تجاری منطقه آشنا شوند.

به گفته شجاعی، یکی از برند‌های مطرح لارستان که در زمینه صادرات فعالیت دارد نیز در این رویداد معرفی می‌شود. این اقدام می‌تواند فرصتی برای شناساندن بیشتر محصولات آن و بررسی زمینه‌های توسعه حضور در بازار‌های جدید باشد.

او همچنین از پیگیری همکاری با یکی از برند‌های بزرگ بین‌المللی در صنعت قهوه خبر داد و اظهار کرد: اقدامات مربوط به آماده‌سازی و استقرار تجهیزات کارخانه مرتبط با این همکاری در حال انجام است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه لارستان با اشاره به ملاحظات موجود درباره این پروژه، از اعلام نام برند موردنظر در شرایط فعلی خودداری کرد و افزود: پیشبرد چنین همکاری‌هایی می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از قابلیت‌های اقتصادی منطقه را فراهم کند.

شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان متخصص در مسیر توسعه

شجاعی یکی دیگر از محور‌های حضور لارستان در نمایشگاه را معرفی ظرفیت علمی و فناورانه این شهرستان عنوان کرد و گفت: نیرو‌های متخصص، جوانان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان از سرمایه‌های ارزشمند منطقه هستند و توانایی‌های آنان باید در معرض دید فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

او خاطرنشان کرد: زمانی که جوانان متخصص از فرصت فعالیت، حمایت و امکان ارتباط با بازار برخوردار باشند، دانش و ایده‌های آنان می‌تواند به محصولات جدید، ایجاد کسب‌وکار و توسعه فرصت‌های شغلی تبدیل شود.

معاون فرمانداری ویژه لارستان با اشاره به نقش جوانان در آماده‌سازی و اجرای برنامه‌های غرفه این شهرستان اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های انجام‌شده، حاصل تلاش نیرو‌های جوان و نخبه‌ای است که توانایی مدیریت و اجرای برنامه‌های گسترده را دارند.

او افزود: اعتماد مسئولان شهرستان به این گروه اجرایی در دومین سال حضور لارستان در نمایشگاه، فرصت مناسبی برای نشان دادن توانمندی‌های آنان ایجاد کرده است.

شجاعی در پایان تأکید کرد: توسعه اقتصادی لارستان به استفاده هم‌زمان از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی، حمایت از تولیدکنندگان، معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان و گسترش ارتباط با فعالان اقتصادی داخلی و خارجی وابسته است. به گفته وی، بهره‌گیری هدفمند از این قابلیت‌ها می‌تواند به تقویت جایگاه لارستان در اقتصاد استان فارس و کشور کمک کند.