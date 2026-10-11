سازمان کل هوانوردی عربستان از زخمی شدن افرادی در حمله جدید به فرودگاه ملک خالد ریاض خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان کل هوانوردی عربستان اعلام کرد که فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در ریاض امروز (یکشنبه) مجددا هدف قرار گرفته و حملات جدید نیز منجر به زخمی شدن افرادی شده است؛ با این حال، شمار مجروحان را مشخص نکرد.

این سازمان افزود که «ارزیابی خسارات و بررسی ایمنی تأسیسات همچنان ادامه دارد».

ریاض ساعاتی پیش اعلام کرده بود که «مهمات ناشناس» به یکی از پایانه‌های مسافری فرودگاه اصابت کرده و باعث آتش‌سوزی شده است.

این فرودگاه روز گذشته نیز هدف قرار گرفته بود که در پی آن ۱۲ نفر کشته و ۳۰۹ نفر زخمی شدند. در پی این تحولات، فرودگاه به طور کامل تعطیل شد.

انصارالله ظهر امروز در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس از غیرنظامیان خواست از فرودگاه‌های عربستان فاصله بگیرند. این جنبش اعلام کرد: «هشدار خود را به تمام شرکت‌های هواپیمایی، کارشناسان، کارکنان، کارگران و مسافران تکرار می‌کنیم که از استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان خودداری کنند؛ زیرا این مناطق در معرض حمله قرار دارند و به صحنه عملیات نیرو‌های ما تبدیل شده‌اند. فرودگاه‌های شهر‌های مقدس مکه و مدینه از این هشدار مستثنا هستند».

این جنبش افزود: «از همه می‌خواهیم هشدار‌های ما را جدی بگیرند. عربستان مسئولیت هرگونه رهگیری ناموفق را بر عهده خواهد داشت.»

منبع: الجزیره