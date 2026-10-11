تیم فوتبال منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی لیورپول با نتیجه قاطع ۳ - ۰ به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در حساس‌ترین بازی هفته ششم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال لیورپول در ورزشگاه خانگی اش آنفیلد میزبان منچسترسیتی بود.

درحالی که بازی نسبتا پایاپا دنبال می‌شد رایان گراونبرخ هافبک هلندی لیورپول در دقیقه ۶۲ با دریافت کارت زرد دومش از بازی اخراج شد تا شاگردان ایرائولا در مقابل سیتیزن‌ها ۱۰ نفره شوند.

۱۰ نفره شدن قرمز‌ها خیلی زود به ضرر آن‌ها شد و در دقیقه ۶۵ ارلینگ هالند دروازه آن‌ها را باز کرد.

در دقیقه ۶۸ جرمی دوکو با شوتی کات دار و دیدنی دروازه آلیسون بکر را باز کرد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

در ادامه بازهم سیتیزن‌ها عطش فوق العاده‌ای برای گلزنی داشتند و در دقیقه ۷۸ پاس بی نظیر یوشکو گواردیول در محوطه جریمه به رایان شرکی رسید و او نیز با تکنیک نابش خط دفاعی لیورپول را ویران کرد تا بار دیگر دروازه قرمز‌ها در آنفیلد باز شود.

در پایان این دیدار با برتری ۳ - ۰ سیتیزن‌ها به پایان رسید.

منچسترسیتی با کسب این پیروزی ارزشمند ۱۸ امتیازی شد و جایگاه خود در صدرجدول را مستحکم‌تر کرد.

لیورپول نیز با ۹ امتیاز در رده نهم جدول جای گرفته است.