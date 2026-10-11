مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:فردا دوشنبه در برخی نقاط شمال و شمال غرب بارش پراکنده رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی مناطق استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت را شاهد بودیم. 

وی افزود:فردا دوشنبه در برخی نقاط شمال و شمال غرب بارش پراکنده رخ خواهد داد.

او گفت: روز سه شنبه در برخی مناطق شمال غرب، غرب، مرکز، دامنه های شمالی و جنوبی البرز و دامنه های جنوبی زاگرس و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در شمال غرب، غرب و دامنه های البرز مرکزی در برخی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.

وی توضیح داد: همچنین در پنج روز آینده در ارتفاعات کرمان، شرق هرمزگان و برخی نقاط سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر و شب، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.

او یادآور شد:روز دوشنبه در برخی مناطق شمال شرق و شرق و روزهای سه شنبه و چهار شنبه در شمال غرب و غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی خیزش گردوخاک رخ خواهد داد.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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