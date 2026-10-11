باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام شامگاه یکشنبه سازمان سنجش، داوطلبان و متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون‌های سراسری و تربیت معلم سال ۱۴۰۵ که تاکنون موفق به ثبت‌نام و انتخاب رشته نشده‌اند، یا قصد ویرایش اطلاعات و کد رشته‌محل‌های انتخابی خود را دارند، می‌توانند تا پایان دوشنبه، ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

این تصمیم پیرو انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته در تاریخ ۱۳ مهرماه و اطلاعیه‌های اصلاحی پیشین (سری اول و دوم) اتخاذ شده است.

سازمان سنجش تأکید کرده است که این آخرین مهلت برای داوطلبان بوده و تاریخ مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، «سری سوم» اصلاحات و رشته‌محل‌های جدید برای دفترچه‌های راهنمای آزمون‌های سراسری و دانشجو- معلم نیز منتشر شده است. متقاضیان مکلف‌اند پیش از نهایی کردن انتخاب‌های خود، ضمن مطالعه دقیق دفترچه‌های راهنما، اطلاعیه‌های پیشین و لیست جدید اصلاحات، نسبت به ثبت یا ویرایش کد رشته‌محل‌های انتخابی اقدام کنند.

همچنین، داوطلبان پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی نیز مشمول این مهلت بوده و می‌توانند تا پایان روز ۲۰ مهرماه برای ثبت‌نام، انتخاب رشته یا ویرایش انتخاب‌های پیشین خود به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایند.

متقاضیان می‌توانند برای دسترسی به دفترچه‌های راهنما و مشاهده جزئیات اصلاحات (سری سوم)، به وب‌سایت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.