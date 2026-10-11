باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - زندان بصره، جایی که برای برخی ایرانیان به ایستگاهی طولانی و پر از ابهام بدل شده است. یکی از این زندانیان، محسن نام دارد؛ مردی که به گفته خانواده‌اش، مصرف‌کننده مواد مخدر بوده و برای سفر به اتریش به صورت زمینی به بصره عراق رفت و حالا ۱۵ سال حبس را در شرایطی دشوار در زندان بصره می‌گذراند.

پرونده او، نمونه‌ای است از سرنوشتی که بسیاری از ایرانیان در کشورهای عربی با آن روبه‌رو می‌شوند.

کشورهای عربی در خصوص مواد مخدر قوانین سختگیرانه‌ای دارند. یک وکیل ایرانی در این باره می‌گوید: بسیاری از ایرانیانی که در عراق زندانی شده‌اند، مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده‌اند. بعضی‌ها شاید به خاطر دو سه تا دارو، به عنوان مواد مخدر گرفتار می‌شوند.

این تفاوت در تعریف و شدت مجازات، باعث شده بسیاری از ایرانیان بدون آگاهی از قوانین کشور مقصد، سال‌ها از زندگی خود و خانواده‌شان را از دست بدهند.

در نشستی که برای رهایی افراد زندانی مرتبط با مواد مخدر در بصره عراق برگزار شد، رئیس کانون وکلای بصره ابراز امیدواری کرد «تفاهم‌نامه‌ منعقد شده به کاهش مشکلات حقوقی زندانیان دو کشور کمک کند.»

او می‌گوید: کانون وکلای دو استان خوزستان و بصره حمایت‌های حقوقی رایگان به ایرانی‌ها در عراق و به عراقی‌ها در ایران ارائه خواهند داد.

۱۵۹ زندانی منتقل شدند؛ مرحله جدید در راه است

برآوردهای غیررسمی از صدها زندانی ایرانی در بصره حکایت می‌کنند. با کمک قوه قضاییه، بحث انتقال زندانیان در مرحله آخر خود به انتقال ۱۵۹ زندانی به کشور انجامید و مرحله جدید آن در حال پیگیری است.

مصطفی طرفی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره می‌گوید: الان اگر ایرانی در کشور عراق دچار مشکل شود، با مراجعه به کانون وکلای عراقی یا سفارت ما در عراق یا کنسولگری ما در بصره، بلافاصله وکیل در اختیارش قرار خواهد گرفت. اگر توان مادی نداشته باشد، وکیل معاضدی رایگان در اختیار این افراد و خانواده قرار داده خواهد شد.

طرفی بر ضرورت آگاهی از قوانین کشور مقصد تأکید می‌کند: پیش از هر سفر، شناخت قوانین کشور مقصد ضروری است برای پیشگیری از پیامدهایی که گاه سال‌ها زندگی یک انسان و خانواده‌اش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

او همچنین از استفاده از نیروهای متخصص برای کشف و رهگیری مواد مخدر در مرزها خبر می‌دهد: اگر این اقدامات انجام شود، افرادی هم که اینجا گرفتار می‌شوند، قطعاً آمارشان پایین‌تر خواهد آمد.

زندان بصره، فقط یک مکان نیست؛ آینه‌ای است از فاصله میان ناآگاهی و قانون. محسن و صدها ایرانی دیگر، قربانیان این فاصله‌اند.

حالا با تفاهم‌نامه استرداد، وکلای معاضدی و پیگیری کنسولگری، شاید راهی برای بازگشت باز شود. اما تا وقتی سفر بدون شناخت قانون آغاز می‌شود، این چرخه ادامه خواهد داشت.