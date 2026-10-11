وزیرامورخارجه کشورمان در پیامی اینستاگرامی از دریافت نامه‌ای از دانش‌آموز بازمانده مدرسه شجره طیبه خبر داد و متن این نامه را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی شامگاه یکشنبه در این پیام آورده است: امروز در حاشیه همایش بین‌المللی «اکوساید؛ جنایت خاموش»، نامه فاطمه‌زهرا شیخ‌آبادی، دانش‌آموز بازمانده مدرسه شجره طیبه میناب، را دریافت کردم.

به گفته عراقچی، او در این نامه از دوستان و همکلاسی‌هایش، نیایش، سوناز، باران و زینب، یاد می‌کند؛ کودکانی که در حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند. فاطمه‌زهرا نوشته که زنده مانده تا از دوستانش بگوید و یاد آنها را زنده نگه دارد. او از سازمان ملل متحد نیز می‌پرسد چرا در برابر این فاجعه و در حمایت از حقوق کودکان اقدامی نمی‌کند و از مردم ایران می‌خواهد نگذارند دوستانش فراموش شوند.

وی افزود: برای من وهمکارانم در وزارت امور خارجه، دریافت این نامه مسئولیتی فراتر از همدردی در قبال کودکان شهید میناب است؛ مسئولیت واقعی ما ثبت حقیقت، پیگیری حقوقی و بین‌المللی این جنایت و پاسخ‌گو کردن عاملان و آمران آن جنایت است.

وزیر امور خارجه کشورمان خاطر نشان کرد: نام کودکان میناب و لامرد نباید تنها در خاطره‌ها زنده بماند؛ این نام‌ها باید در مسیر دادخواهی نیز ماندگار شوند. وظیفه خود می‌دانم صدای فاطمه‌زهرا و روایت کودکان میناب را به مجامع بین‌المللی برسانم و اجازه ندهم گذر زمان، حقیقت این فاجعه و ضرورت پاسخ‌گویی در قبال آن را به حاشیه براند.

برچسب ها: عراقچی ، میناب
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