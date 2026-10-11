منابع از نشست امنیتی نتانیاهو و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای بررسی تحولات ایران، غزه و لبنان خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مقر فرماندهی نظامی «کریا» در تل‌آویو جلسه‌ای امنیتی برای بررسی وضعیت ایران، غزه و لبنان برگزار کرده است. 

گفته شده یسرائیل کاتس، وزیر جنگ و شماری از مقام‌های امنیتی صهیونیست نیز در این نشست حضور دارند.

به گزارش این روزنامه صهیونیستی، جلسه نتانیاهو در حالی برگزار می‌شود که حملات علیه عربستان شدت گرفته و نگرانی‌ها درباره تنش‌ها در منطقه، افزایش یافته است.

ساعتی پیش، سازمان کل هوانوردی عربستان اعلام کرد که فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در ریاض مجددا هدف قرار گرفته و حملات جدید نیز منجر به زخمی شدن افرادی شده است؛ با این حال، شمار مجروحان را مشخص نکرد.

گفته شده «مهمات ناشناس» به یکی از پایانه‌های مسافری فرودگاه اصابت کرده و باعث آتش‌سوزی شده است.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، جلسه کابینه ، رژیم صهیونیستی
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