در آئینی از فاتح بابلسری ۵ مدال مسابقات جهانی قایقرانی دراگون بوت استقبال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - آئین استقبال از حسن شاکری با حضور ولی‌زاده فرماندار بابلسر، احمدپور نایب رئیس شورای شهر، ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان، اصغرزاده رئیس هیات قایقرانی و قهرمانان و پیشکسوتان این رشته‌ ورزشی و مردم و علاقه‌مندان ورزش برگزار شد.

حسن شاکری در مسابقات جهانی دراگون‌بوت بالای ۴۰ سال که در شهر هانگژو چین برگزار شد، موفق به کسب یک مدال طلا و ۴ مدال برنز شد.

شاکری که تنها مازندرانی تیم ملی دراگون‌بوت بود؛ در اولین تجربه حضور در مسابقات قهرمانی جهان و در رقابت هایی فشرده و سنگین در رده بالای ۴۰ سال هانگژو چین پارو زد.

ملی‌پوشان بالای ۴۰ سال ایران در ماده ۵۰۰ متر قایق ۱۰ نفره طلایی شدند و در مواد ۵۰۰ متر ۸ نفره، ۲۰۰۰ متر ۱۰ نفره، ۲۰۰۰ متر ۸نفره، ۲۰۰ متر ۱۰ نفره و ۲۰۰ متر ۸ نفره، ۵ نشان برنز برگردن آویختند.

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برچسب ها: قایقرانی ، مسابقات ورزشی
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استقبال از فاتح ۵ مدال مسابقات جهانی قایقرانی دراگون بوت + فیلم 
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