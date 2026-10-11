باشگاه خبرنگاران جوان - همتی، رئیس بانک مرکزی در پاسخ به صحبت‌های امروز وزیر خزانه‌داری آمریکا که از «چاپ پول» و تکرار ادعای فروپاشی اقتصاد ایران سخن می‌گوید، گفت: امروز طبق وعده وزیر خزنه داری آمریکا اخرین روز مهلت دوهفته‌ای فروپاشی اقتصاد ایران بود. آقای بسنت به جای اینکه صحبت از نتیجه وعده دوهفته‌ای خود به میان آورد، صحبت از چاپ پول در ایران کرده است. واقعیت‌های اقتصادی را باید با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری سنجید، نه با مواضع سیاسی.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، آخرین ارقام اعلام‌شده بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۵۶٫۴ درصد در خرداد ۱۴۰۵ به ۵۱٫۶ درصد در شهریور کاهش یافته است؛ یعنی ۴٫۸ واحد درصد کاهش طی سه ماه و برخلاف ادعای آمریکایی‌ها رشد نقدینگی در شهریور به کمترین مقدار یعنی ۱.۳ درصد رسید و با مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، روند افزایشی نرخ ارز که ناشی از انتظارات بود، متوقف و حتی کاهشی شد.

وی افزود: فشار اقتصادی واقعیتی است که مردم آن را احساس می‌کنند؛ اما فروپاشی اقتصادی نه با تحریم و تهدید اثبات می‌شود و نه با بیانیه‌های سیاسی.

منبع: ایبنا