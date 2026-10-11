فدراسیون فوتبال درباره نحوه اعزام نمایندگان ایران به مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون فوتبال اعلام کرد: ضمن آرزوی موفقیت برای نمایندگان شایسته ایران عزیز در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا دو در فصل جاری، به اطلاع می‌رساند که در هفته‌های اخیر تماس‌ها و نشست‌هایی به شکل منظم با مدیران محترم و نمایندگان باشگاه‌های صدرالاشاره برگزار شده و همچنین بر همراهی همیشگی با این باشگاه‌ها به عنوان نمایندگان کشورمان تأکید و تصریح شده است.

همچنین، درباره موضوع اعزام تیم‌های تراکتور و استقلال ایران همزمان با نامه نگاری بین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون فوتبال قطر جهت مجوز ورود باشگاه استقلال، در تاریخ ۶ مهر نامه رسمی درخواست مجوز ورود پرواز باشگاه تراکتور و همچنین باشگاه گل گهر سیرجان به فدراسیون فوتبال عمان ارسال شد.

در تاریخ ۱۳ مهر مجددا نامه‌ای به همین مضمون برای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال و رونوشت آن برای هر دو باشگاه ارسال گردید.

در تاریخ ۱۵ مهر، مجدد فدراسیون فوتبال، نامه یادآوری جهت اعلام مجوز به فدراسیون فوتبال عمان را ارسال کرد. 

در حالیکه، دولت قطر مجوز ورود کاروان باشگاه استقلال ایران با پرواز اختصاصی را صادر کرد، فدراسیون فوتبال عمان در همان تاریخ ۱۵ مهر پاسخ داد که نتوانسته مجوز لازم جهت ورود پرواز اختصاصی دو باشگاه تراکتور ایران و گل‌گهر ایران را اخذ کند؛ لذا دو نماینده کشورمان به اجبار با پرواز غیر مستقیم عازم عمان شدند.

در این راستا ذکر این نکته ضروریست که فدراسیون فوتبال نهایت تلاش خود را برای استیفای حقوق باشگاه‌های ایرانی انجام داده و این روند تداوم خواهد داشت.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، لیگ نخبگان آسیا ، لیگ قهرمانان آسیا ، استقلال ، تراکتور ، گل‌گهر سیرجان
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