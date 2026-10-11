سیروس پورموسوی سرمربی فصل گذشته صنعت نفت آبادان به برزیل ایران بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه صنعت نفت آبادان اعلام کرد که سیروس پورموسوی به‌عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه انتخاب شده است.

وی سابقه هدایت فولاد و استقلال خوزستان را در کارنامه دارد و در فصل گذشته، طی ۲۵ بازی روی نیمکت نفتی‌ها نشست. پورموسوی ابتدای فصل هدایت ذوب‌آهن اصفهان را بر عهده گرفت که این همکاری قبل از شروع فصل به پایان رسید.

همچنین روح‌الله محمدی به‌عنوان مدیرعامل جدید باشگاه صنعت نفت برگزیده شد. وی مدتی به‌عنوان عضو هیئت مدیره در این باشگاه فعالیت می‌کرد.

تیم صنعت نفت آبادان با چهار امتیاز در قعر جدول لیگ برتر فوتبال قرار گرفته است.

برچسب ها: تیم صنعت نفت آبادان ، لیگ برتر فوتبال
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