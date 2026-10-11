سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام در یک آتش عظیم در حال سوختن است

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

یک فروند سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام، که قصد خروج از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت، به دلیل برخورد با مین دریایی از مسیر پر خطر اعلام شده، دچار انفجار پر شدت گردید.

این سوپر نفتکش که سامانه‌های ناوبری و موقعیت یاب خود را خاموش کرده بود، بعد از برخورد با مین دریایی در یک آتش عظیم در حال سوختن است؛ به گونه‌ای که برای مردم ساحل نشین نیز آتش آن به وضوح قابل مشاهده است.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: آتش سوزی مهیب عاقبت هر نفتکش متخلفی است که بخواهد امنیت و قوانین تنگه هرمز را نادیده بگیرد؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم