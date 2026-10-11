منابع می‌گویند آمریکا برای وادار کردن اوکراین به توقف حملات علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه، گزینه توقف حمایت تسلیحاتی را روی میز گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه فایننشال تایمز به نقل از چند مقام اروپایی گزارش داد که آمریکا برای وادار کردن اوکراین به توقف حملات علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه، تهدید کرده است روند تأمین تسلیحات این کشور را متوقف کند.

به نوشته این روزنامه، مقام‌های اروپایی که تماس‌هایی از مقام‌های آمریکایی دریافت کرده یا در جریان این تماس‌ها قرار گرفته‌اند، می‌گویند واشنگتن در حال اعمال فشار بر پایتخت‌های اروپایی و کی‌یف است تا حملات به پالایشگاه‌های روسیه متوقف شود.

بر اساس این گزارش، پیام آمریکا شامل تهدید به قطع تبادل اطلاعات امنیتی و توقف سازوکاری است که برای تأمین تسلیحات آمریکایی مورد نیاز اوکراین به کار می‌رود.

این گزارش پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا عصر امروز (یکشنبه) به‌طور غیرمنتظره از برقراری آتش‌بس در حوزه انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داد و گفت این توافق «بلافاصله اجرایی می‌شود». با این حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که اطلاعی از آن ندارد و همچنان منتظر دریافت جزئیات این توافق است.

منبع: فایننشال تایمز

برچسب ها: ارسال تسلیحات ، آمریکا و اوکراین ، روسیه
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