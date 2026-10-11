باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیدرضا صالحی‌امیری در رویداد گردشگری «مهر شیراز» با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی فارس اظهار کرد: این استان ظرفیت آن را دارد که در کنار جاذبه‌های شناخته‌شده‌ای همچون شیراز و تخت‌جمشید، با معرفی سایر شهرستان‌ها و محوطه‌های تاریخی خود، سهم بیشتری از بازار گردشگری بین‌المللی به دست آورد.

او با بیان اینکه سیاست‌گذاری گردشگری نباید به چند مقصد مشهور محدود شود، افزود: شهرستان‌هایی مانند کازرون و فیروزآباد و دیگر مناطق تاریخی فارس از قابلیت‌های ارزشمندی برخوردارند که معرفی آنها می‌تواند به توزیع متوازن سفر، افزایش مدت اقامت گردشگران و گسترش منافع اقتصادی این صنعت در سطح استان کمک کند.

توسعه گردشگری فارس با تکیه بر هویت تاریخی و تمدنی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به پیوند میان میراث تاریخی، فرهنگ و هویت ملی گفت: فارس تنها مجموعه‌ای از آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی نیست، بلکه بخش مهمی از هویت تمدنی ایران را در خود جای داده است. از همین رو، معرفی این ظرفیت‌ها باید بر پایه مطالعات علمی، برنامه‌ریزی راهبردی و شناخت دقیق ارزش‌های تاریخی و فرهنگی صورت گیرد.

صالحی‌امیری با اشاره به اهمیت مستندسازی آثار تاریخی و حضور کارشناسی در مجامع بین‌المللی اظهار کرد: صیانت از میراث فرهنگی و معرفی شایسته آن به جامعه جهانی، نیازمند پرونده‌های مستند، پژوهش‌های معتبر و آمادگی تخصصی است. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ارائه مستدل ظرفیت‌های تاریخی می‌تواند به تقویت جایگاه فرهنگی ایران در سطح جهان کمک کند.

او با تأکید بر ضرورت شناخت جامع‌تر جغرافیای تاریخی فارس افزود: بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های این استان همچنان به پژوهش، کاوش‌های باستان‌شناختی، مستندسازی و معرفی عمومی نیاز دارد. آنچه تاکنون از گذشته تاریخی فارس شناخته شده، تمام ابعاد میراث این سرزمین را بازتاب نمی‌دهد و سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه می‌تواند ابعاد تازه‌ای از تاریخ و تمدن ایران را آشکار کند.

وزیر میراث‌فرهنگی پیشنهاد کرد مطالعات تخصصی درباره تاریخ، فرهنگ و تمدن فارس با رویکردی مستمر و نظام‌مند دنبال شود و مراکز علمی و پژوهشی استان نقش پررنگ‌تری در شناسایی آثار تاریخی و تدوین برنامه‌های حفاظتی و گردشگری بر عهده بگیرند.

او همچنین آموزش میراث فرهنگی به نسل جوان را از ضرورت‌های تقویت هویت ملی دانست و گفت: آشنایی دانش‌آموزان و دانشجویان با پیشینه تاریخی محل زندگی خود، احساس تعلق به سرزمین و شناخت آنان از داشته‌های فرهنگی ایران را افزایش می‌دهد. در این مسیر، مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و نهاد‌های فرهنگی می‌توانند در معرفی ظرفیت‌های تمدنی فارس نقش مؤثری ایفا کنند.

صالحی‌امیری با اشاره به تنوع جاذبه‌های شیراز و دیگر مناطق استان بیان کرد: زیارت حرم مطهر شاهچراغ (ع)، بازدید از حافظیه و سعدیه و حضور در مجموعه‌هایی مانند تخت‌جمشید، در کنار یکدیگر تصویری از پیوند میراث معنوی، ادبی و تاریخی ایران ارائه می‌کنند؛ ظرفیتی که می‌تواند برای گردشگران داخلی و خارجی جذابیت ویژه‌ای داشته باشد.

سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط توسعه پایدار گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری را از ارکان اصلی ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دانست و بر ضرورت حمایت از فعالان این حوزه تأکید کرد.

صالحی‌امیری اظهار کرد: توسعه گردشگری بدون مشارکت مؤثر سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی امکان‌پذیر نیست. فعالان اقتصادی که با وجود دشواری‌ها در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، باید مورد حمایت قرار گیرند و موانع پیش روی فعالیت آنها کاهش یابد.

او افزود: برنامه‌ریزی برای افزایش شمار گردشگران باید از هم‌اکنون با توسعه امکانات اقامتی، بهبود خدمات، تقویت شبکه حمل‌ونقل، پشتیبانی از دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری و تسهیل اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری همراه شود. آماده‌سازی این زیرساخت‌ها، امکان بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های گردشگری کشور را در دوره‌های افزایش تقاضای سفر فراهم می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اجرای طرح‌های زیرساختی در کشور گفت: افتتاح پروژه‌های گردشگری در مناسبت‌های مختلف، از جمله افتتاح ۲۴۶ پروژه در هفته دولت، نشان می‌دهد که توسعه این بخش همچنان در دستور کار قرار دارد. با این حال، برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های آینده، باید روند تکمیل پروژه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات با جدیت بیشتری دنبال شود.

او، گردشگری را صنعتی دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی مردم توصیف کرد و افزود: رونق سفر می‌تواند زمینه اشتغال در بخش‌های مختلف، از اقامت و حمل‌ونقل گرفته تا صنایع‌دستی، تولیدات محلی، خدمات و عرضه محصولات فرهنگی را فراهم کند. به همین دلیل، توسعه گردشگری علاوه بر افزایش درآمد فعالان این صنعت، به تقویت اقتصاد خانوار‌ها و گسترش فرصت‌های شغلی نیز کمک می‌کند.

بهبود تدریجی گردشگری و ضرورت آمادگی برای افزایش سفر‌ها

صالحی‌امیری با اشاره به تأثیر شرایط دشوار ماه‌های گذشته بر فعالیت‌های گردشگری اظهار کرد: صنعت گردشگری در ابتدای سال با کاهش قابل‌توجهی در فعالیت‌ها مواجه شد، اما در ادامه نشانه‌هایی از بهبود روند مشاهده شده است. بر اساس ارزیابی مطرح‌شده در این نشست، عملکرد گردشگری در مهرماه به محدوده رشد مثبت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نزدیک شده است.

او خاطرنشان کرد: این روند ضرورت حمایت از فعالان صنعت گردشگری و آمادگی زیرساخت‌ها برای افزایش احتمالی سفر‌ها را بیشتر می‌کند. دولت باید با کاهش موانع اداری و اجرایی، زمینه فعالیت پایدار کسب‌وکار‌های این حوزه را فراهم سازد و در کنار گردشگری خارجی، توسعه سفر‌های داخلی را نیز مورد توجه قرار دهد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اهمیت ارتباط با کشور‌های همسایه افزود: تسهیل سفر‌های منطقه‌ای، تقویت ارتباطات مرزی و فعال‌سازی مسیر‌های هوایی می‌تواند در گسترش گردشگری خارجی مؤثر باشد. در عین حال، تنوع‌بخشی به بازار‌های گردشگری و تقویت ظرفیت‌های داخلی، امکان پایداری بیشتر این صنعت را در شرایط متغیر اقتصادی فراهم می‌کند.

گردشگری روستایی و صنایع‌دستی؛ مسیری برای تقویت اقتصاد محلی

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه گردشگری روستایی و حمایت از صنایع‌دستی را از راهکار‌های مؤثر برای ایجاد درآمد پایدار در مناطق کم‌برخوردار دانست و گفت: فراهم کردن فرصت‌های اقتصادی در روستا‌ها می‌تواند به حفظ جمعیت، کاهش مهاجرت و افزایش انگیزه برای فعالیت در زادگاه کمک کند.

صالحی‌امیری با اشاره به فعالیت بیش از سه هزار اقامتگاه بوم‌گردی در روستا‌های کشور اظهار کرد: پیوند دادن اقامتگاه‌های بوم‌گردی با تولیدات محلی، خوراک‌های بومی و صنایع‌دستی می‌تواند ارزش افزوده گردشگری را به جوامع میزبان منتقل کند و فرصت‌های شغلی تازه‌ای به وجود آورد.

او با اشاره به اشتغال حدود ۶۷۰ هزار نفر در بخش صنایع‌دستی کشور، بر ضرورت حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان این حوزه تأکید کرد و افزود: دسترسی مناسب به تسهیلات مالی، رفع موانع کسب‌وکار و تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و ارتباطات، از پیش‌نیاز‌های توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی است.

به گفته او، استفاده از ظرفیت نظام بانکی و تداوم سیاست‌های حمایتی می‌تواند به تقویت مشاغل محلی، حفظ هنر‌های بومی و گسترش بازار فروش محصولات صنایع‌دستی کمک کند.

تفویض اختیار و تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری

صالحی‌امیری با تأکید بر ضرورت افزایش کارآمدی نظام اجرایی در حوزه گردشگری گفت: بخشی از موانع اجرای پروژه‌ها را می‌توان با تصمیم‌گیری به‌موقع در سطح استان برطرف کرد. مدیران استانی باید در چارچوب قوانین، از اختیارات لازم برای حل مسائل و تسهیل روند اجرای طرح‌ها برخوردار باشند.

او افزود: در مواردی که رفع موانع به تصمیم‌گیری ملی نیاز دارد، وزارتخانه آمادگی پیگیری موضوعات را دارد تا پروژه‌ها به دلیل بروکراسی اداری و تأخیر‌های غیرضروری متوقف نمانند.

وزیر میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری به هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، مدیریت استان، بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی وابسته است. این همکاری زمانی به نتیجه می‌رسد که به تصمیم‌های عملی، تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم شدن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری منجر شود.

او در جمع‌بندی سخنان خود، فارس را یکی از محور‌های مهم توسعه گردشگری ایران دانست و بر لزوم آماده‌سازی این استان برای میزبانی از شمار بیشتری از گردشگران داخلی و خارجی تأکید کرد.

صالحی‌امیری همچنین تقویت هویت ملی از طریق معرفی میراث فرهنگی را ضرورتی مهم دانست و ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی علمی، سرمایه‌گذاری مؤثر و توسعه زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی فارس بیش از گذشته در سطح ملی و بین‌المللی شناخته شود.

ضریب اشغال هتل‌های شیراز از ۹۰ درصد فراتر رفت

حسینعلی امیری، استاندار فارس، نیز در این رویداد با اشاره به برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری در شیراز گفت: میزبانی از رویداد‌های بزرگ در کنار معرفی جاذبه‌های استان، فرصتی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری و حمایت از کسب‌وکار‌هایی است که در ماه‌های گذشته با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند.

او حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شیراز را نشان‌دهنده توجه به جایگاه این استان در برنامه‌های گردشگری کشور دانست و افزود: برگزاری رویداد‌های مهر شیراز و نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۶، زمینه مناسبی برای معرفی توانمندی‌های فارس در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی فراهم کرده است.

استاندار فارس با اشاره به حضور هیئت‌های خارجی در شیراز اکسپو اظهار کرد: این رویداد با مشارکت ۱۱۰ هیئت و حضور ۳۰۰ مهمان خارجی برگزار شده و می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری استان ایجاد کند.

امیری با اشاره به دشواری‌هایی که در دوره گذشته متوجه فعالان گردشگری شده بود، گفت: هتلداران، راهنمایان تور و دفاتر خدمات مسافرتی در مقاطعی با کاهش تقاضا و خسارت‌های اقتصادی مواجه شدند. در چنین شرایطی، مدیریت استان تلاش کرد با برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد‌های متنوع، زمینه بازگشت تحرک به این بخش را فراهم کند.

او افزود: اگرچه جبران همه خسارت‌های گذشته در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما ایجاد فرصت‌های تازه برای سفر و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی می‌تواند به بهبود فعالیت کسب‌وکار‌های گردشگری کمک کند.

رویداد‌های فرهنگی؛ محرکی برای رونق هتلداری و خدمات گردشگری

استاندار فارس با اشاره به برگزاری نمایشگاه اقتصاد گردشگری با عنوان «کاروانسرای نو» گفت: این برنامه با مشارکت شهرداری‌ها و همکاری مجموعه‌های اجرایی استان برگزار شد و نمونه‌ای از اقداماتی بود که با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و ایجاد تحرک در فعالیت‌های اقتصادی دنبال شد.

امیری برگزاری برنامه‌های فرهنگی و موسیقایی، از جمله اجرا‌های علیرضا قربانی و همایون شجریان، را در کنار رویداد گردشگری مهر شیراز و نمایشگاه اکسپو از عوامل تقویت جریان سفر به شیراز برشمرد.

وی اظهار کرد: مجموعه این برنامه‌ها نشان داده است که برگزاری رویداد‌های هدفمند می‌تواند به رونق خدمات شهری، افزایش مراجعه گردشگران و بهبود شرایط فعالیت مجموعه‌های اقامتی کمک کند. بر اساس اعلام استاندار فارس، ضریب اشغال هتل‌های شیراز در پی این تحولات به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

استاندار فارس با قدردانی از همراهی بخش خصوصی گفت: تحقق برنامه‌های گردشگری بدون مشارکت فعالان این حوزه، تشکل‌های تخصصی و سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر نیست. در کنار تلاش بخش خصوصی، هماهنگی میان معاونت گردشگری و امور زیارت استانداری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، شهرداری شیراز و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در پیشبرد برنامه‌ها اهمیت داشته است.

وی همچنین بر نقش مجموعه‌های مسئول در تأمین امنیت و مدیریت رویداد‌ها تأکید کرد و افزود: برگزاری برنامه‌های بزرگ تنها به بخش‌هایی که در معرض دید عموم قرار دارند محدود نمی‌شود. مدیریت ترافیک، نظم‌بخشی به تردد، حفظ آرامش عمومی و تأمین امنیت نیز بخش مهمی از فرایند میزبانی است که با تلاش نیرو‌های مسئول و همکاری دستگاه‌های مختلف تحقق می‌یابد.

گردشگری؛ محور راهبردی توسعه اقتصادی و اجتماعی فارس

امیری با اشاره به رویکرد مدیریت استان در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای گفت: گردشگری به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی پیشرفت فارس مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا این بخش علاوه بر اشتغال‌زایی و رونق کسب‌وکارها، می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی، تقویت امید عمومی و گسترش تعاملات فرهنگی منجر شود.

او افزود: ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی، مذهبی و فرهنگی فارس زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری در مقیاس ملی و بین‌المللی فراهم کرده است و بهره‌برداری از این توانمندی‌ها به همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی نیاز دارد.

استاندار فارس بر ضرورت استمرار برنامه‌های رویدادمحور تأکید کرد و گفت: تجربه برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی در شیراز نشان می‌دهد که با طراحی تقویم منسجم رویداد‌ها و مشارکت بخش خصوصی می‌توان ظرفیت‌های موجود را فعال‌تر کرد و زمینه افزایش تقاضا برای خدمات گردشگری را فراهم آورد.

او خاطرنشان کرد: ادامه این مسیر باید با ارتقای کیفیت خدمات، تقویت زیرساخت‌های اقامتی و حمل‌ونقل، معرفی مقاصد کمترشناخته‌شده استان و حمایت از سرمایه‌گذاری همراه باشد تا منافع گردشگری به شکل گسترده‌تری در سطح فارس توزیع شود.