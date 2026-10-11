باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایر که از ۱۶ مهر و همزمان با روز ملی روستا و عشایر در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز به کار کرده بود، امشب (یکشنبه ۱۹ مهر ماه) با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد و غرفه استان گیلان به عنوان غرفه برتر این نمایشگاه انتخاب و تقدیر شد.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در حاشیه آیین اختتامیه ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور از غرفه این استان بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه معرفی محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی، فرهنگ بومی، آداب و رسوم و جاذبه‌های گردشگری روستا‌های گیلان قرار گرفت.

او با اشاره به انتخاب غرفه استان گیلان به عنوان غرفه برتر ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور گفت: این موفقیت، حاصل مشارکت روستاییان و تلاش مجموعه‌های اجرایی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی، فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان در سطح ملی است. استاندار افزود: گیلان با برخورداری از حدود ۳ هزار روستا، ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های تولید، گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی دارد و حضور در چنین رویداد‌هایی فرصتی برای تبدیل این توانمندی‌ها به بازار و درآمد پایدار برای روستاییان است.

حق‌شناس چای، برنج، مرکبات، کیوی، زیتون، محصولات درختی و آبزیان را از مهمترین ظرفیت‌های تولیدی گیلان برشمرد و تصریح کرد: بازاریابی هدفمند و فراهم‌کردن زمینه عرضه گسترده‌تر این محصولات در بازار‌های کشور، می‌تواند به رونق کسب‌وکار‌های محلی و تقویت اقتصاد روستا‌های استان کمک کند. او ایجاد غرفه‌های دائمی عرضه محصولات بومی و صنایع‌دستی در تهران و دیگر نقاط کشور را نیز اقدامی مؤثر دانست و گفت: تولیدکنندگان روستایی برای معرفی محصولات خود به بازار‌های بزرگتر به بستری پایدار نیاز دارند و توسعه این مراکز می‌تواند حلقه اتصال تولید در روستا به مصرف در شهر‌ها باشد.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به تنوع فرهنگی و قومی گیلان اظهار داشت: گالش‌ها، تالش‌ها و گیلک‌ها، هر یک با فرهنگ، آیین‌ها و پیشینه ارزشمند خود، بخشی از هویت تاریخی استان را شکل داده‌اند؛ هویتی که در کنار طبیعت گیلان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری فرهنگی و روستایی باشد.

حق‌شناس دریا، جنگل، جلگه، روستا‌های تاریخی و موزه میراث روستایی گیلان را از جلوه‌های ممتاز گردشگری استان گیلان اعلام کرد و افزود: توسعه گردشگری روستایی زمانی به رونق واقعی اقتصاد محلی منجر می‌شود که با معرفی صنایع‌دستی، محصولات بومی و مشارکت مستقیم جوامع محلی همراه باشد.

او در ادامه بر ضرورت صیانت از محیط زیست تأکید و تصریح کرد: معرفی جاذبه‌های گردشگری باید در کنار حفاظت از طبیعت انجام شود؛ زیرا محیط زیست، سرمایه منحصر‌به‌فرد گیلان و امانتی برای نسل‌های آینده است.

عنوان برتر؛ حاصل مشارکت روستاییان گیلان

استاندار گیلان انتخاب غرفه این استان به عنوان غرفه برتر نمایشگاه را نتیجه همکاری دستگاه‌های اجرایی و حضور فعال دهیاری‌های استان دانست و گفت: این عنوان، بازتابی از تنوع فرهنگی، ظرفیت تولیدی و توانمندی‌های ارزشمند روستا‌های گیلان در سطح ملی است.

حق‌شناس با قدردانی از اداره‌کل امور روستایی و شورا‌های استانداری و دستگاه‌های مشارکت‌کننده افزود: نمایشگاه‌های ملی این امکان را فراهم می‌کنند تا مردمی که فرصت سفر به نقاط مختلف گیلان را ندارند، با فرهنگ، محصولات بومی، صنایع‌دستی و ظرفیت‌های گردشگری روستا‌های استان آشنا شوند.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد‌های مشابه در استان خبر داد و تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه‌ها در گیلان، فرصت بیشتری برای حمایت از تولیدکنندگان محلی، معرفی توانمندی‌های روستایی و عشایری و آشنایی مردم و گردشگران با فرهنگ و آداب‌ورسوم استان فراهم می‌کند.



منبع: روابط عمومی استانداری گیلان