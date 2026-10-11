وزیر کشتیرانی هند از مفقود شدن دو ملوان در پی حمله پهپادی به یک نفتکش در شمال عمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سارباناندا سونووال، وزیر کشتیرانی هند اعلام کرد که در پی حمله پهپادی امروز به یک کشتی تجاری در سواحل عمان، دو ملوان هندی مفقود شده‌اند.

او گفت نفتکشی به نام «ام‌تی پترو دلفین» که ۱۱ ملوان هندی در آن حضور داشتند، در محدوده لنگرگاه بندر «صحار» در شمال عمان هدف حمله قرار گرفته است.

به گفته این مقام هندی، ۹ نفر از خدمه با موفقیت نجات یافته و در سلامت هستند، اما دو شهروند دیگر همچنان مفقودند.

سونووال افزود: «ما به‌طور مستمر با تمامی مقام‌های ذی‌ربط هماهنگ هستیم تا از عملیات نجات حمایت کنیم و اطمینان یابیم که تمام اقدامات ممکن برای یافتن افراد مفقودشده انجام می‌شود.»

منبع: خبرگزاری فرانسه