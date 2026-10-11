کلیات دستورالعمل نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد با هدف رفع تعارضات بین‌دستگاهی، یکپارچه‌سازی الزامات استاندارد و تسهیل تجارت، صادرات و واردات به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و بیستمین جلسه شورای عالی استاندارد عصر یکشنبه ۱۹ مهرماه به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد در این جلسه گزارشی از اقدامات و عملکرد این سازمان ارائه کرد و اعضای شورا نیز دیدگاه ها و نظرات خود را درخصوص پیشنهادات مطرح شده بیان کردند.

خانم انصاری در این جلسه بر ضرورت رعایت نظام یکپارچه استاندارد ملی در حوزه های مختلف و نظام واحد تنظیم گری فنی در حوزه استاندارد تاکید کرد.

در ادامه این جلسه دستورالعمل نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد از سوی رئیس سازمان ملی استاندارد مطرح و با رای اعضای شورا کلیات آن به تصویب رسید.

رئیس سازمان ملی استاندارد هدف از تصویب و اجرای این دستورالعمل را تلاش برای رفع ابهامات و تعارضات بین دستگاهی در حوزه الزامات استاندارد عنوان کرد و افزود: تسهیل گری در امر تجارت، صادرات و واردات و رفع اختلاف نظرها و تعارضات بین دستگاهی از اهداف مهم این دستورالعمل و نظام جامع است.

خانم انصاری افزود: در این دستورالعمل مدلی برای قوانین استاندارد کشور انتخاب شده که برازنده جامعه باشد و الزامات و شرایط امروز کشور در آن مدنظر قرار گرفته است.

تصویب مرکز ملی تائید صلاحیت ایران دارای استقلال فنی، تخصصی واجرایی از دیگر پیشنهادات مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی استاندارد بود که مورد بحث و بررسی اعضای شورا قرار گرفت.

در حاشیه یکصد و بیستمین جلسه شورای عالی استاندارد تفاهمنامه همکاری بین دو سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست در حضور رئیس جمهور امضا شد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: استاندارد ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
تأکید رئیس‌جمهوری ایران و سلطان عمان بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک
گزارش سفر پزشکیان به ترکمنستان، بررسی گزارش‌های اجرایی دستگاه‌ها و تصویب سه مصوبه
رئیس‌جمهور: همه با هم باشیم، ایرانِ قدرتمند می‌سازیم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رضایی: ترامپ در حال قاچاق در تنگه هرمز است/ پاسخ‌ آمریکا درباره شروط ایران مبهم بود
پیام اینستاگرامی عراقچی در پی دریافت نامه‌ای از دانش آموز بازمانده‌ی مدرسه میناب
اسلامی: طرح ۲۰ هزار مگاوات برق اتمی را ادامه می‌دهیم
سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام در یک آتش عظیم در حال سوختن است
رئیس‌جمهور: همه با هم باشیم، ایرانِ قدرتمند می‌سازیم
مذاکره با آمریکا بدون تضمین اجرایی نتیجه‌بخش نیست/ تجربه برجام، ضرورت گرفتن تضمین در مذاکرات را نشان داد
ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایر به کار خود پایان داد
هشدار نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز
جلسه سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد
امضای موافقت‌نامه سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت برای کنترل پشه آئدس
آخرین اخبار
کلیات نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد تصویب شد
تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها باز خواهد گشت
هشدار نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز
سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام در یک آتش عظیم در حال سوختن است
پیام اینستاگرامی عراقچی در پی دریافت نامه‌ای از دانش آموز بازمانده‌ی مدرسه میناب
رضایی: ترامپ در حال قاچاق در تنگه هرمز است/ پاسخ‌ آمریکا درباره شروط ایران مبهم بود
ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایر به کار خود پایان داد
گزارش سفر پزشکیان به ترکمنستان، بررسی گزارش‌های اجرایی دستگاه‌ها و تصویب سه مصوبه
مذاکره با آمریکا بدون تضمین اجرایی نتیجه‌بخش نیست/ تجربه برجام، ضرورت گرفتن تضمین در مذاکرات را نشان داد
امضای موافقت‌نامه سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت برای کنترل پشه آئدس
جلسه سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد
کمالوندی: منافع‌مان را یا با دیپلماسی می‌گیریم یا با نبرد
تأکید رئیس‌جمهوری ایران و سلطان عمان بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک
اسلامی: طرح ۲۰ هزار مگاوات برق اتمی را ادامه می‌دهیم
رئیس‌جمهور: همه با هم باشیم، ایرانِ قدرتمند می‌سازیم
مسعود پزشکیان: اگر خودمان خود را تحریم نکنیم، دشمن نمی‌تواند ما را حذف کند
توسعه صنایع خلاق نیازمند نقشه راهبردی، برنامه عملیاتی و بهره‌گیری از مزیت‌های استانی است
موضوع افزایش قیمت خودرو فراتر از بحث گرانی ارز است
جهان در قبال عادی‌سازی زور سکوت نکند
روایتی از برخورد پلیس فرانسه با معترضان با «شیء سخت دفاعی»!
برخورد خشن با دانش‌آموزان معترض برای جلوگیری از به چالش کشیدن دولت فرانسه است
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۹ مهر
دشمن واقعی مردم آمریکا، هیئت حاکمه جنگ‌طلب این کشور است