نشست مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان با سرپرست پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان پیرامون گسترش همکاری های مشترک در دانش بنیان شدن صنایع مستعد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - با هدف گسترش همکاری های مشترک در دانش بنیانی، هوشمندسازی و فناور شدن صنایع مستعد در گستره شهرک ها و نواحی صنعتی نشست «علیرضا راشکی» رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان با «مصطفی معینی زاده» سرپرست پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان برگزار شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان با تبریک انتخاب دکتر معینی زاده به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری استان و گرامی داشت نام و خدمات موثر رییس فقید آن مرکز علمی تاکید کرد: امید است در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه های گذشته، هم افزایی بین  واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی با شرکت های فناور و مشاور واقع در پارک علم و فناوری تا حصول به تولید و بهره وری بیشتر ادامه یابد.

وی با اشاره به تخصیص ۵ هکتار از اراضی شهرک صنعتی زاهدان به پردیس علم و‌فناوری گفت: این شرکت در راستای مفاد تفاهم نامه منعقد شده با پارک علم و فناوری آمادگی خود را جهت اختصاص ۱۵ سوله به شرکت های دانش بنیان به صورت استیجاری را دارد و می تواند زمین مورد نیاز با قطعات کوچک تر را برای  واحد‌های فناور متقاضی با شرایط ویژه فراهم نماید.

راشکی در ادامه این خبر افزود: شرکت شهرک های صنعتی استان  در راستای توسعه بازار صنایع کوچک آماده همکاری برای تشکیل  شرکت های مدیریت صادرات و کمک به تامین مالی شرکت های فناور بوده و ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز واحد‌های مستقر در پارک علم و فناوری در شهرک های صنعتی استان  را در اولویت برنامه های خود قرار خواهد داد

وی با اشاره به اینکه شهرک های صنعتی چابهار و رامشار در محدوده مناطق آزاد استقرار یافته اند برای اختصاص زون فناور به پارک علم و فناوری در صورت نیاز اعلام آمادگی نمود.

این مقام مسئول تصریح کرد: برگزاری دوره های آموزشی و رویدادهای استارت آپی، شناسایی و‌ رفع نیازهای فناورانه واحد‌های صنعتی و‌ انجام بازدیدهای دوره ای شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری از صنایع واقع در شهرک ها و نواحی صنعتی از دیگر مصوبات این نشست دوجانبه با سرپرست پارک علم و فناوری بود.

رییس هیأت مدبره شرکت شهرک های صنعتی استان در پایان این دیدار اظهار داشت: مقرر شد تفاهم نامه اجرایی با پارک علم فناوری جهت حمایت از استقرار واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان که ایده های خود را پرورش داده و به مرحله صنعتی سازی رسیده اند و نیاز به فضای مناسبی برای فعالیت هستند تدوین و به امضای طرفین برسد.

شهرک صنعتی استان 

برچسب ها: شهرک صنعتی ، واحد های تولیدی
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