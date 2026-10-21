عربستان از حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شرق این کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - عربستان اعلام کرد که فرودگاه بین‌المللی «ملک فهد» در شهر «دمام» واقع در شرق این کشور، هدف حمله قرار گرفته است.

سازمان کل هوانوردی غیرنظامی عربستان اعلام کرد که ارزیابی خسارات و بازرسی‌های ایمنی در این فرودگاه با هماهنگی نهاد‌های ذی‌ربط، در حال انجام است.

این سازمان جزئیاتی درباره تلفات احتمالی یا میزان خسارات ارائه نکرد و گفت این حادثه در شرایطی رخ داده که حملات به تأسیسات هوانوردی در عربستان ادامه دارد.

سازمان کل هوانوردی عربستان ساعاتی پیش نیز از حمله جدیدی به فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در ریاض خبر داده بود. این سازمان اعلام کرد که حمله عصر امروز به مجروح شدن افرادی منجر شده است، اما تعداد و شدت جراحات را مشخص نکرد.

یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله می‌گوید این عملیات در واکنش به حملات هوایی عربستان به یمن انجام شده و هشدار داد که حملات بیشتری علیه این کشور صورت خواهد گرفت.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حمله به عربستان ، انصارالله یمن ، فرودگاه عربستان
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