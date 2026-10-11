باشگاه خبرنگاران جوان-مراسم شکستن مُهر مرجع عالی‌قدر مرحوم آیت‌الله شبیری زنجانی، امشب با حضور جمعی از علما و اساتید حوزه علمیه قم و برخی از شاگردان و اعضای بیت وی برگزار شد.

مراسم شکستن مُهر مرجع تقلید بعد از رحلت از قانون‌های نانوشته و دیرینه حوزه است که از مراجع تقلید قدیمی نقل شده و یکی از سنت‌های ارزشمند حوزوی به حساب می‌آید.

شکستن مُهر مرجع تقلید بلافاصله بعد از رحلت، در حضور برخی بزرگان و شاهدان انجام می‌شود که با این کار به مؤمنان و مقلدان آن مرجع تقلید اطمینان داده شود که دیگر زمینه‌ای برای سوءاستفاده از جایگاه مرجع درگذشته وجود ندارد.