مُهر مرجع فقید عالی‌قدر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، امشب با حضور جمعی از علما و اساتید حوزه علمیه قم و برخی از شاگردان و اعضای بیت ایشان شکسته شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان-مراسم شکستن مُهر مرجع عالی‌قدر مرحوم آیت‌الله شبیری زنجانی، امشب با حضور جمعی از علما و اساتید حوزه علمیه قم و برخی از شاگردان و اعضای بیت وی برگزار شد.

مراسم شکستن مُهر مرجع تقلید بعد از رحلت  از قانون‌های نانوشته و دیرینه حوزه است که از مراجع تقلید قدیمی نقل شده و یکی از سنت‌های ارزشمند حوزوی به حساب می‌آید.

شکستن مُهر مرجع تقلید بلافاصله بعد از رحلت، در حضور برخی بزرگان و شاهدان انجام می‌شود که با این کار به مؤمنان و مقلدان آن مرجع تقلید اطمینان داده شود که دیگر زمینه‌ای برای سوءاستفاده از جایگاه مرجع درگذشته وجود ندارد.

برچسب ها: مراجع تقلید ، حوزه علمیه
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