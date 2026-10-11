باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب آبادی یکشنبه شب در یک نشست خبری با نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی در بندرعباس اظهار کرد: تنگه هرمز یک ظرفیت دفاعی است و هیچ‌کس حق ندارد خرده بگیرد که چرا ایران محدودیت‌هایی در آن برقرار کرده است و این اقدامات کنترلی تا زمانی ادامه دارد که آمریکا به عنوان متجاوز اصلی به این جمع‌بندی برسد که راهکار نظامی پاسخگو نیست و به تعهدات خود بازگردد.

وی با بیان اینکه نظامات حاکم بر تنگه هرمز همان ترتیبات اعلامی جمهوری اسلامی ایران است و با قاطعیت اجرا می‌شود تاکید کرد: در شرایط جنگی عبور هرگونه شناور تجاری بدون هماهنگی ممنوع است و عبور کشتی‌های جنگی نیز کاملاً ممنوع است.

معاون امور حقوقی وزارت امور خارجه در جواب سوال خبرنگار مبنی بر نحوه مشارکت ایران و عمان در طرح مدیریت تنگه هرمز و تکرار ادعاهای امارات بر جزایر ایرانی نیز گفت: در حال حاضر هیچ کشتی نمی تواند بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران از این تنگه عبور کند و آنهایی که بدون هماهنگی ایران دست به این اقدام می زنند ترتیبات اعلامی ایران را نقض کرده و با اقدامات تنبیهی از سوی نیروهای مسلح ما مواجه خواهند شد.

وی تاکید کرد: با عمان تفاهمی دوجانبه درباره خطوط و مسیرهای تردد انجام شد و نقشه مربوطه به تفاهم دو طرف رسید تا نزد سازمان بین‌المللی دریانوردی ثبت شود؛ این توافق از نظر فنی و حقوقی بسیار مهم و منصفانه است، ولی اگر این نقشه های جدید حتی به تصویب هم برسد مفهوم آن این نیست که تنگه هرمز بلافاصله باز خواهد شد و از مسیرهایی که ایران و عمان توافق کرده اند تردد امکان پذیر خواهد بود بلکه اجرای آن و باز شدن مسیر منوط به انجام تعهدات طرف مقابل (آمریکا) است.

غریب آبادی درباره برخی ادعاهای گاه و بیگاه امارات در مورد جزایر ایرانی نیز گفت: جزایر سه‌گانه جزء لاینفک خاک و قلمرو جمهوری اسلامی ایران بوده، هست و خواهد بود و هرگونه ادعایی را در این زمینه قاطعانه رد و محکوم می‌کنیم و به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد هیچ اقدامی را کشور امارات در مورد این جزایر انجام دهد زیرا با جواب دندان شکن جمهوری اسلامی مواجه خواهعد شد.

وی با بیان اینکه مردم ما نشان دادند نسبت به قلمرو و خاکشان و تمامیت ارضی خود جانشان را نیز فدا خواهند کرد گفت: جزایر سه گانه همواره ایرانی بودند، ایرانی هستند و ایرانی خواهند بود و ما اجازه نخواهیم داد برخی کشورها صدایشان را در زمینه برخی ادعاهایشان بلند کنند و همیشه نیز به آنها تذکرات جدی نیز در این زمینه داده ایم.

جنگ ۴۰ روزه نمادی از اقتدار ایرانی بود

غریب آبادی با بیان اینکه جنگ ۴۰ روزه نمادی از اقتدار ایرانی بود گفت: علی‌رغم اینکه دشمنان ما هم رژیم صهیونیستی و هم آمریکا با تمام قوا به جنگ ایران آمدند، اما با انسجام ملی و با توان و اقتدار دفاعی کشور شکست سختی را به دشمنان تحمیل کردیم.

وی با اشاره به وظیفه سنگین دستگاه دیپلماسی و دولت در حفظ دستاوردها، انسجام ملی و اقتدار دفاعی و نظامی کشور در داخل و عرصه بین‌المللی افزود: دشمنان ما مرتکب جنایات مختلفی شدند؛ از جنایت علیه بشریت تا جنایات جنگی، تجاوز نظامی علیه یک کشور هم مغایر با منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل است و هم یک جرم کیفری بین‌المللی محسوب می‌شود.

معاون امور حقوقی وزارت امور خارجه ادامه داد: وظیفه ما دستگاه‌های اجرایی، دستگاه دیپلماسی و بخش‌های حقوقی کشور این است که حتماً این جنایات و جرایم را در حوزه سازمان‌ها، مجامع حقوقی و قضایی بین‌المللی و محاکم خارجی پیگیری کنیم و این جنایات را برجسته نماییم که لازمه آن مستندسازی است که این اقدامات تا الان به نحو مناسبی انجام شده است.

وی یادآور شد: مستندات اولیه‌ در باره جنایات رییم صهیونیستی و آمریکا در قالب کتابی در وزارت امور خارجه تدوین شده است که بیش از ۱۷۰ تا ۱۸۰ مکاتبه از سوی رؤسای دستگاه‌های اجرایی، وزرا و رؤسای سازمان‌ها انجام شده که تجاوز نظامی دشمنان و خساراتی در حوزه آن‌ها ایجاد کرده هر کدام طی مکاتباتی با رؤسای مجامع بین‌المللی و مقامات همتای خود در کشورهای خارجی مستندسازی و اطلاع‌رسانی شده است.

غریب آبادی افزود: تمام این اسناد در شورای امنیت سازمان ملل نیز به ثبت رسیده است و در کنار این اقدامات چندین گزارش تخصصی درباره خسارات جنگ و جرایم بین‌المللی در حوزه‌های مختلف از جمله درباره مدرسه شجره طیبه میناب، ورزشگاه، شهادت افراد، حمله به مخازن نفتی و آلودگی‌های زیست‌محیطی و حمله به زیرساخت‌ها تهیه شده است.

وی همچنین ادامه داد: در خصوص نقش کشورهای همسایه نیز بیش از ۱۰۰ یادداشت دیپلماتیک به سازمان ملل و شورای امنیت فرستادیم و ثبت کردیم که موشک‌ها و هواپیماها از قلمرو کدام کشورها وارد شدند، در چه ساعتی و به کجا اصابت کردند تا قابلیت پیگیری حقوقی داشته باشند.

معاون امور حقوقی دستگاه دیپلماسی ایران اضافه کرد: در داخل نیز دادگستری کارهای بسیار خوبی انجام داده و پرونده‌های متعددی تشکیل داده است از جمله پرونده مدرسه شجره طیبه میناب که کیفرخواست آن صادر و به دادگاه ارسال شد و حسب دستور ریاست قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری استان تهران متمرکز شده است.

بازشدن تنگه هرمز کاملاً در گرو بازگشت آمریکا به تعهدات قبلی خود است

وی در مورد یک سوال در زمینه طرح ۷ روزه و مواضع آمریکا به آن گفت: طرح از طریق واسطه‌ها و میانجی‌ها (از جمله قطر) منتقل و نظرات طرف آمریکایی دریافت شده و در دست بررسی است که پس از جمع‌بندی در داخل، پاسخ از همان مسیر اعلام خواهد شد، اما بازگشت به شرایط عادی و باز شدن تنگه هرمز کاملاً در گرو بازگشت آمریکا به تعهدات قبلی خود است.

غریب آبادی تاکید کرد: بازگشت امریکا به تعهدات خود یک بخش اساسی و لاینفک است و هر اقدام بعدی از سوی جمهوری اسلامی منوط به این امر خواهد بود.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان روابط بسیار خوب و سازنده با تمامی همسایگان خودش از جمله کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس است و این یک سیاست ثابت ایران بوده و هست و ما اعتقادمان به اصل همسایگی یک اعتقاد مستحکم است .

تامین امنیت خلیج فارس از طریق کشورهای منطقه قابل تامین است

معاون امور حقوقی دستگاه دیپلماسی ایران ادامه داد: ما در منطقه خلیج فارس اعتقادمان بر این بوده و هست که امنیت این منطقه ثبات و آرامش آن صرفا از طریق خود کشورهای منطقه قابل تامین است و نه از طریق بیگانگان و یا حضور کشورهای خارجی، در جنگ ۴۰ روزه همگان دیدند که حضور نیروهای خارجی و مشخصا امریکا در منطقه مهمترین دلیل ناامنی نه تنها برای منطقه بلکه برای کشورهایی که میزبان پایگاه و تجهیزات نطامی امریکا بودند که این درسی است که باید از این تحولات و تجاوزات نظامی اخیر گرفته شود.

وی با بیان اینکه امنیت جمهوری اسلامی ایران، امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس است و امنیت آنها امنیت ایران به شمار می رود گفت: ما انتظار نداریم هیچ کشوری قلمرو خود را برای ایجاد ناامنی و یا تعرض به امنیت ملی ما در اختیار کشورهای متجاوز قرار دهد و این یک نکته کاملا اساسی و کلیدی است که ما این را هم قبل از جنگ ۴۰ روزه برای همسایگان خودمان برجسته کردیم و هم در شرایط فعلی و طبیعتا اگر اقدامی خلاف آن صورت بگیرد ایران محق خواهد بود تدابیر لازم را برای دفاع از خود در چارچوب راهبررد نظامی و دفاعی اتخاذ کند .

غریب آبادی یادآور شد: ایران همواره دست دوستی به سوی کشورهای همسایه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس دراز می کند و امیدوار است این کشورها درس ها و تجربیات لازم را از تجاوزات اخیر علیه ایران فراگرفته باشند و برای تامین و استقرار صلح و ثبات در منطقه دست همکاری و دوستی به سمت یکدیگر و نه به سوی کشورهای خارج از منطقه دراز کنند.

وی گفت: دشمنی امریکا با ایران است نه با جمهوری اسلامی ایران، کشور ایران با یک سابقه تمدنی چندین هزار ساله همواره بوده و خواهد بود و توصیه ما به مقامات امریکایی که عمرشان کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال است این است که به اندازه سن خودشان سخن بگویند.

نشست سران کشورهای ساحلی خزر در ترکمنستان یک نشست فوق‌العاده بود

غریب آبادی در جواب یک خبرنگار در مورد نشست کشورهای ساحلی خزر و رژیم حقوقی دریای خزر نیز گفت: نشست سران کشورهای ساحلی خزر در شهر آوازی (آوازه) ترکمنستان یک نشست فوق‌العاده بود.

وی افزود: معضل اصلی، کاهش سطح آب دریای خزر است؛ به گونه‌ای که در روسیه و قزاقستان ۳۰ تا ۴۰ درصد و در بخش‌های ترکمنستان، ایران و آذربایجان نیز تأثیر گذاشته است، تصمیمی بین پنج رئیس‌جمهور امضا شد تا کمیسیون عالی در سطح معاونین رؤسای دولت‌ها تشکیل شود که کاهش سطح آب را بررسی و نقشه راه مقابله با آن را تدوین و اجرایی کند.

غریب آبادی ادامه داد: درباره کنوانسیون رژیم حقوقی خزر؛ لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در نوبت بررسی قرار دارد، هرچند مسائل مربوط به تحدید حدود بستر و زیربستر باید در توافق‌های جداگانه باید تعیین شود.

کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، صبح امروز (یکشنبه) در راس هیاتی از رسانه‌های داخلی و خارجی، با استقبال رسمی وارد فرودگاه بین‌المللی بندرعباس شد.

در سفر غریب آبادی به هرمزگان بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب، دیدار با خانواده شهدای این شهرستان و بازدید از مناطق آسیب‌دیده شهرستان سیریک و بررسی میدانی شرایط این مناطق گنجانده شده بود.

منبع ایرنا