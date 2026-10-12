باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آکسیوس در گزارشی به نقل از مقام‌های کاخ سفید اعلام کرد که حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی روسیه، بیش از آنکه به مسکو آسیب بزند، به روابط ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با دونالد ترامپ لطمه می‌زند.

یک مقام کاخ سفید در این باره گفت: «ترامپ واقعاً عصبانی است. او احساس می‌کند زلنسکی حمایت آمریکا را بدیهی فرض کرده است».

در همین حال، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه کاخ سفید، سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به مسکو را در بحبوحه بحران روابط با اوکراین به تعویق انداخته‌اند. این سفر دست‌کم تا زمانی که مشخص شود آیا اوکراین و کشور‌های اروپایی آماده پذیرش پیشنهاد جدید و مشترکی برای پایان دادن به جنگ هستند یا خیر، انجام نخواهد شد.

پیش از این، یک مقام اوکراینی به وب‌سایت آکسیوس گفته بود که ویتکاف و کوشنر در جریان دیدار با هیئت اوکراینی هشدار داده‌اند که اگر اوکراین همچنان درخواست‌های ترامپ را نادیده بگیرد، ممکن است واشنگتن تبادل اطلاعات امنیتی با کی‌یف را متوقف کند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ترامپ عصر امروز از برقراری «آتش‌بس انرژی» میان روسیه و اوکراین خبر داد و اعلام کرد این توافق بلافاصله اجرایی می‌شود. یک مقام کاخ سفید به آکسیوس گفت منظور ترامپ توافقی احتمالی برای توقف حملات دو طرف به پالایشگاه‌های نفتی بوده است و او انتظار دارد زلنسکی به آن پایبند بماند.

این مقام افزود که در صورت توقف حملات به پالایشگاه‌ها، ممکن است توافقی برای توقف حملات به نیروگاه‌ها و شبکه‌های انرژی نیز در مرحله بعد حاصل شود.

با این حال، روسیه هنوز رسما واکنش نشان نداده و اوکراین خواهان توافقی است که حملات به نیروگاه‌ها را نیز ممنوع کند.

در همین راستا، یک مقام اوکراینی به آکسیوس گفت پیشنهاد توقف حملات به پالایشگاه‌های نفتی دو طرف، از نظر کی‌یف نامتوازن است؛ زیرا اوکراین تنها یک پالایشگاه نفت دارد که روسیه بار‌ها به آن حمله کرده و این پالایشگاه نیز به‌طور کامل فعال نیست، در حالی که روسیه از شبکه گسترده‌ای از پالایشگاه‌ها برخوردار است.

این مقام اوکراینی گفت: «ما گازوئیل و بنزین وارد می‌کنیم. آنچه نیاز داریم، توقف حملات روسیه به شبکه برق ماست».

زلنسکی ساعاتی پیش درباره اعلامیه توقف حملات ترامپ، گفت که آتش‌بس اعلام‌شده «خبری تازه» برای او بوده و همچنان منتظر جزئیات آن است.

تمرکز ترامپ بر توقف حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه در حالی ادامه دارد که او تلاش می‌کند کمتر از یک ماه مانده به انتخابات کنگره، قیمت انرژی را مهار کند. در همین راستا، او هفته گذشته در چرخشی غافلگیر کننده از تعلیق برخی تحریم‌های انرژی روسیه خبر داد و اعلام کرد که مقادیری از گازوئیل روسیه وارد بازار انرژی خواهد شد.

منبع: آکسیوس