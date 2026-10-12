باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سریال «دیوار دفاعی» یک کار تاریخی است، که به چالش‌های کارگران صنعت نفت با انگلیسی‌ها در سال ۱۳۲۹ می‌پردازد و فضایی نو و کمتر دیده‌شده را با بازیگران متفاوت و پروداکشن خاص خود ارائه می‌دهد.

احمد کاوری، کارگردان سریال «دیوار دفاعی» درباره علت چرایی روایت داستان از زاویه آدم‌های معمولی بجای اتفاقات سیاسی و شخصیت‌های شناخته‌شده گفت: از همان ابتدا ساختار قصه و فیلمنامه بر همین اساس بود و ما نیز بر همین مبنا شروع به تقویت این دیدگاه کردیم. چون اغلب درام‌ها جز درام‌های کلاسیک که شخصیت‌های آن جزو فرهیختگان و افراد با درجات بالا جامعه است، شخصیت‌های عادی و معمولی را بخاطر بسترسازی اجتماع انتخاب می‌کند، تا بتواند شرایط و وضعیت جامعه را بهتر عرضه کند.

کاوری ادامه داد: از آنجایی که این شخصیت‌ها خیالی هستند، نیاز به مستندات تاریخی ندارند و دست نویسنده را باز می‌گذارند، تا داستان‌سازی کند و به درام کمک کند. در واقع، ساختار فیلمنامه بر همین اساس بوده است.

کارگردان «دیوار دفاعی» با بیان اینکه اگر در قصه مستند تاریخی و یا شخصیت دارای هویت تاریخی وجود داشت، قطعاً نویسندگان و محققان متن را با این رویکرد جلو می‌بردند، افزود: ولی اینکار راجع به اتفاقاتی درباره نفت، مسئله هویت ملی، مسئله مبارزه کارگران با کمپانی‌های سلطه‌گر انگلیسی و... بوده و قصه شمای کلی از وضعیت آن زمان به مخاطب ارائه می‌دهد.

وی استفاده از ظرفیت فوتبال را فراتر از موضوع ورزشی آن دانست و بر احقاق حقوق کارگران بدین وسیله اشاره کرد و گفت: از آنجایی که کارگران نمی‌توانند به واسطه زور و جایگاه سیاسی - اجتماعی خود حقوق خود را طلب کنند، به واسطه فوتبال مبارزه‌ای بین قشر مسلط بر اجتماع، کمپانی‌های نفتی و دولتی‌های فاسد و مردم شکل می‌گیرد. در واقع، بحث فوتبال بحث نمادین نسبت به اتفاقات آن دوره است. گرچه فوتبال هم رخ داده و مستند تاریخی راجع به آن وجود دارد، ولی ملاک نویسندگان نوع مبارزه کارگران به واسطه میدان و توپ بوده است.

کاوری در پاسخ به این سوال که چطور از شعارزدگی مفاهیمی همچون توجه به منافع ملی و استکبارستیزی فاصله گرفتید؟ بیان کرد: ما در تصاویر سلطه‌طلبی انگلیسی‌ها، تسلط بر آدم‌ها و ظلم و ستم آنها را می‌بینیم و از بیان مستقیم این موضوعات خودداری کرده‌ایم. بنابراین، طرح موضوعات شعاری در قصه ما کم وجود دارد و اشخاص صرفاً دیدگاه‌های خود را نسبت به مشکلات موجود بیان می‌کنند.

این کارگردان درباره ایجاد تعلیق داستان با توجه به تغییرات جدید در جدول پخش شبکه‌های سیما توضیح داد: کسانی که قصه را دنبال می‌کنند، این تعلیق برای آنها صورت می‌گیرد. اصولاً پخش یک روز در میان و یا یک روز در هفته تغییری در نحوه دنبال کردن مخاطب ایجاد نمی‌کند. اگر سریالی جزو گزینه‌های مخاطب باشد، آن را دنبال می‌کند. یکی از فواید مثبت این تغییر این است که «دیوار دفاعی» بجای اینکه یک ماه روی آنتن باشد، به مدت سه ماه پخش می‌شود و تماشاچی راحت می‌تواند آن را دنبال کند.

وی در واکنش به طرح موضوعاتی همچون استقلال، منابع ملی و نحوه مواجهه با قدرت‌های خارجی در سریال «دیوار دفاعی»، با اشاره به چالش‌های کارگران صنعت نفت با انگلیسی‌ها در سال ۱۳۲۹ و طرح مسائلی نظیر انرژی هسته‌ای، اورانیوم و چگونگی مواجهه با ظرفیت‌های راهبردی کشور در شرایط کنونی، گفت: بنای ما روایت تصویری از تاریخ نیست، بلکه آمده‌ایم داستان بگوییم.

کاوری خاطرنشان کرد: اگر داستان، درام و روایت مابه‌ازای روز داشته باشد، می‌تواند از امروز صحبت کند. صحبت امروز راجع به مقاومت، به غارت رفتن ثروت ملی، سلطه گری و نفوذ بیگانگان و قدرت‌های خارجی است، که اکنون نیز شاهد هستیم. تمام اینها در قصه وجود دارد. علاوه‌بر آن، ما می‌خواستیم کاری راجع به مقاومت کرده باشیم. اکنون مقاومت فقط پاسداری از مرز‌ها و دیپلماسی نیست، بلکه احقاق حق مردم در قالب تصویر نیز هست.