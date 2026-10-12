باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال استقلال در دومین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا امشب ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه ثانی بن جاسم دوحه برابر تیم الغرافه قطر صف آرایی می‌کند.

استقلال با درایت و البته حمایتی که شد توانست با هواپیمایی دولتی تحریم‌ها را دور بزند و سفری آسان و مستقیم به قطر انجام بدهد تا مثل تراکتور مجبور به سفری طولانی و پرماجرا نشود. همین مسئله به استقلال برای حضوری بهتر مقابل حریف قطری کمک شایانی کرد.

آبی‌پوشان ایران در نخستین بازی خود عملکرد فوق العاده‌ای نشان دادند و آنها توانستند تیم السد را با تمام ستاره‌هایش با نتیجه ۳ بر صفر شکست بدهند و با دست پر به ایران برگردند.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده به دنبال بردن الغرافه در قطر هستند تا دومین برد خود را در لیگ نخبگان آسیا به دست آورند و دل هواداران خود را شاد کنند.

مصدومیت یاسر آسانی، ستاره اصلی آبی‌ها به دغدغه اصلی بختیاری زاده تبدیل شده است، اما این بازیکن همراه با تیم به قطر رفته است که اگر مصدومیتش برطرف شد در نهایت بتواند آبی پوشان را در بازی با الغرافه همراهی کند.

در آن طرف، تیم فوتبال الغرافه قطر در چند بازی اخیر خود شکست خورده است. این تیم در لیگ ستارگان قطر نیز در بین ۱۲ تیم در رده دهم قرار دارد. نماینده قطر در نخستین بازی خود در لیگ نخبگان آسیا با نتیجه ۲ بر یک مقابل الهلال عربستان شکست خورد.

البته استقلالی‌ها نباید فریب جایگاه حریف قطری خود در جدول رده بندی را بخورند و باید با تمام قوا به مصاف الغرافه بروند تا با بردن این بازی بتوانند دومین برد خود را در لیگ نخبگان آسیا جشن بگیرند و با دست پر به ایران برگردند.

آبی‌پوشان پیشتر ۳ بار مقابل این تیم قطری صف‌آرایی کرده‌اند و در هیچ یک از این بازی‌ها شکست نخورده‌اند.

اولین تقابل تاریخ دو تیم در سال ۲۰۱۰ رخ داد که استقلالی‌ها با ۲ گل از فرهاد مجیدی و یک گل از منتظری توانستند حریف خود را شکست دهند. در دور برگشت همان سال استقلال در قطر مقابل حریف قرار گرفت و به تساوی یک – یک رسید. زننده تک گل استقلال در این دیدار مهدی سیدصالحی بود.

سومین تقابل دو تیم هم در شهریور ۱۴۰۳ یعنی در لیگ نخبگان ۲ سال قبل رخ داد که آبی‌پوشان با نتیجه ۳ بر صفر حریف خود را شکست دادند. گل اول استقلال در این دیدار گل به خودی بود، گل دوم را رضاییان وارد دروازه حریف کرد و رضاوند هم گل سوم آبی‌پوشان را به ثمر رساند.

تقابل امشب الغرافه و استقلال چهارمین بازی رو در روی دو تیم است و باید دید استقلال می‌تواند سومین برد مقابل این تیم را کسب کند یا برای اولین بار الغرافه‌ای‌ها توانایی شکست آبی پوشان را دارند.

تیم الغرافه در ۷ مسابقه آخرش ۵ باخت، یک برد و یک تساوی به دست آورده، اما استقلال ۳ برد و ۴ تساوی دارد و تاکنون باختی نداشته است.

همچنین ارزش بازیکنان الغرافه ۲۸.۳۳ میلیون یورو هست و ارزش بازیکنان استقلال ۱۲.۵۵ میلیون یورو است.

الغرافه بازیکنان خوب و مطرحی دارد، اما اسماعیل بن ناصر یکی از بازیکنان خوبش به دلیل اخراج مقابل الهلال در این بازی غایب است.

الکس کینگ داور ۳۴ساله استرالیایی قضاوت این بازی را برعهده دارد؛ داوری که از سال ۲۰۲۰ وارد فهرست داوران بین‌المللی شده است.

به هر حال باید دید تیم استقلال می‌تواند از سد دومین تیم قطری عبور کند یا اینکه تیم الغرافه می‌تواند شکست هفته قبل را جبران کند و به اولین بردش در لیگ نخبگان آسیا دست یابد.