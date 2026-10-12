هفته ششم رقابت‌های سری‌آ ایتالیا با تساوی رم و کومو، پیروزی لاتزیو و بولونیا و توقف میلان و یوونتوس دنبال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، ایلیا محمدی- در ادامه رقابت‌های هفته ششم لیگ فوتبال ایتالیا، تیم‌های رم و کومو به تساوی بدون گل رسیدند. رم با ۱۴ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد و کومو با ۱۱ امتیاز هفتم است.

در دیگر دیدار، لاتزیو با نتیجه ۳ بر یک مقابل مونزا به پیروزی رسید. نونو تاوارش در دقیقه ۳ و گوستاو ایزاکسن در دقیقه ۲۳ برای لاتزیو گلزنی کردند. صبا گوگلیچدزه در دقیقه ۴۶ یکی از گل‌ها را برای مونزا جبران کرد، اما آندره‌آ پینامونتی در دقیقه ۸۸ گل سوم لاتزیو را به ثمر رساند.

بولونیا نیز با نتیجه ۲ بر یک از سد لچه گذشت. ریکاردو اورسولینی در دقیقه ۱۷ گل نخست بولونیا را به ثمر رساند و احمد فتاح در دقیقه ۶۴ بازی را به تساوی کشاند. انِم در دقیقه ۷۵ گل پیروزی بولونیا را وارد دروازه لچه کرد.

در دیدار ساسولو و میلان، دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند. آدرین رابیو در دقیقه ۶۳ میلان را پیش انداخت، اما کاس اودنتال در دقیقه ۶۸ گل تساوی ساسولو را به ثمر رساند.

همچنین دیدار کالیاری و یوونتوس با تساوی یک بر یک به پایان رسید. دنیل مالدینی در دقیقه ۲۰ برای یوونتوس گلزنی کرد و رندال کولو موآنی در دقیقه ۸۱ گل مساوی کالیاری را به ثمر رساند.

در پایان این دیدارها، رم با ۱۴ امتیاز در رده سوم، میلان با ۱۲ امتیاز در جایگاه پنجم و یوونتوس با ۱۱ امتیاز در رده ششم قرار دارند. کالیاری نیز با ۱۳ امتیاز در جایگاه چهارم جدول ایستاده است.

برچسب ها: فوتبال ایتالیا ، سری آ ایتالیا
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