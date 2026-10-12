تیم‌های فوتبال تراکتور و الشمال قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا امشب به مصاف یکدیگر می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا  امشب ساعت ۱۹:۳۰  در ورزشگاه النهضه عمان برابر تیم الغرافه قطر قرار می‌گیرد.  

تراکتور که با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، مانند سایر نمایندگان ایران، از میزبانی در خاک کشورمان محروم است، عمان را به‌عنوان میزبان خود انتخاب کرده و دیدار با الشمال، بازی خانگی شاگردان نکونام محسوب می‌شود. با این وجود، مشکلات پروازی موجود باعث شد تا تراکتوری‌ها سفری طولانی، سخت و ۱۸ ساعته‌ای به عمان داشته باشند.

با این حال سرخپوشان ایران با تمام قوا به مصاف الشمال می‌روند تا از سد این تیم قطری عبور کنند و شکست هفته اول در آسیا را جبران کرده و نخستین برد خود را در لیگ نخبگان جشن بگیرند.  

مهدی ترابی و مهدی هاشم‌نژاد به دلیل مصدومیت و علیرضا بیرانوند نیز به دلایل انضباطی،   نمی‌توانند تیم خود را در این بازی حساس و مهم همراهی کنند و نبود این ۳ مهره کلیدی می‌تواند در نتیجه بازی تاثیرگذار باشد.

علیرضا بیرانوند بزرگ‌ترین غایب تراکتور در این بازی است. او در دیدار  اول هم به دلیل محرومیت غایب بود،   اما این مرتبه به دلیل مصاحبه جنجالی بیرانوند علیه مدیر و مالک تراکتور، خود باشگاه او را کنار گذاشته و او را به این سفر نبرده است.

پارسا جعفری در دیدار اول تراکتور در آسیا درون دروازه خوش درخشید و اگرچه یک گل خورد، اما موقعیت‌های گلزنی زیادی را از حریف گرفت.

در آن طرف، تیم  الشمال  در هفته نخست لیگ نخبگان با هدایت داوید پراتس اسپانیایی، نتیجه خوبی مقابل الاتحاد عربستان به دست آورد و برابر این تیم به تساوی یک -یک رسید.

 بغداد بونجاح، مهاجم الجزایری و شناخته‌شده در خط حمله الشمال حضور دارد. ریاض محرز نیز به‌تازگی به این تیم قطری پیوسته است و احتمال دارد در دیدار برابر تراکتور نخستین بازی خود را برای این تیم انجام دهد.

دیوید پرات اسپانیایی سرمربی تیم الشمال است و نکونام هم سال‌ها سابقه بازی در لالیگای اسپانیا را دارد.

این اولین دیدار تاریخ ۲ تیم محسوب می‌شود. تراکتور در ۵ بازی آخرش ۲ باخت مقابل شباب الاهلی و استقلال خوزستان داشته و یک برد و ۲ تساوی کسب کرده، اما الشمال قطر ۲ برد ۲ تساوی و یک باخت دارد.

محمد نظمی، داور ۳۶ ساله مالزیایی قضاوت این مسابقه را بر عهده خواهد داشت.

به هر حال باید دید تیم خستگی ناپذیر تراکتور می‌تواند برابر الشمال به برتری برسد تا اولین برد خود را در لیگ نخبگان آسیا جشن بگیرد یا نه!  

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ایران ، لیگ نخبگان آسیا
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