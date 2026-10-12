۲ بازیکن پرسپولیس به علت مصدومیت به بازی معوقه با تیم خیبر خرم آباد نمی‌رسند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس  در حالی روز چهارشنبه در بازی معوقه از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال به مصاف خیبر خرم آباد می‌رود که چند بازیکن این تیم هنوز آسیب دیدگی شان برطرف نشده و نمی‌توانند سرخپوشان را در این بازی همراهی کنند.  

حسین کنعانی زادگان کاپیتان پرسپولیس که دچار مصدومیت هست، قرار است امروز تست پزشکی بدهد و در صورت تایید کادر پزشکی در تمرینات گروهی شرکت کند. البته اگر مصدومیت کنعانی زادگان  برطرف شده باشد  و مجوز حضور در تمرینات گروهی را بگیرد، اما باز هم به نظر نمی‌رسد، تارتار ریسک کند و از او در بازی با خیبر خرم آباد استفاده کند.

البته غیبت دانیال ایری در بازی روز چهارشنبه  قطعی است و این بازیکن به دلیل مصدومیت نمی‌تواند سرخ‌پوشان را همراهی کند.

در مقابل، مارکو باکیچ مشکلی از نظر آمادگی بدنی نخواهد داشت و این احتمال وجود دارد که در فهرست پرسپولیس برای دیدار با خیبر قرار بگیرد. این بازیکن در مسابقه قبلی سرخ‌پوشان مقابل صنعت نفت آبادان نیز به دلیل ناآمادگی بدنی از فهرست تیم کنار گذاشته شده بود.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال
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