مأموران انتظامی شهرستان طبس موفق به کشف یک دستگاه پراید سرقتی شده و در شهرستان قاینات نیز سارق کابل برق اماکن دولتی دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ دشتستانی فرمانده انتظامی شهرستان طبس گفت: مأموران انتظامی شهرستان طبس اخباری مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی سرقتی در سطح شهرستان طبس دریافت کردند که پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی شهرستان طبس هنگام گشت زنی در محور‌های مواصلاتی، خودرو را مشاهده و متوقف کردند که در استعلام و بررسی‌های به عمل آمده از خودرو مشخص شد سواری پراید، سرقتی بوده که سریعا مأموران راننده آن را که همان سارق بود دستگیر کردند.

سرهنگ دشتستانی با اشاره به این که متهم دستگیر شده به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد و افراد مشکوک ضمن تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

بیشتر بخوانید

همچنین سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت کابل برق اماکن دولتی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان قاینات، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: مأموران کلانتری ۱۶ نیمبلوک شهرستان قاینات پس از انجام تحقیقات پلیسی، سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات ضربتی متهم را کمتر از ۳ ساعت دستگیر کردند.

سرهنگ فولادی بیان کرد: سارق دستگیر شده با توجه به شواهد موجود و ارائه مستندات متهم ناچار لب به اعتراف گشوده و به سرقت کابل‌های برق اماکن دولتی اعتراف کرد که متهم با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.