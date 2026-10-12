معاون اجتماعی سازمان بهزیستی از رونمایی سامانه جامع حمایت از کودکان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- موسوی چلک، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: سامانه جامع حمایت از کودکان با هدف شفاف‌سازی و نظارت بر وضعیت تمام کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی طراحی و به‌زودی رونمایی می‌شود.

وی با اشاره به مسئولیت دوگانه سازمان در قبال این کودکان گفت: هر کودکی که وارد سیستم مراقبت‌های شبانه‌روزی می‌شود یا به خانواده بازپیوند داده می‌شود، از طریق مرجع قضایی معرفی می‌گردد. سازمان بهزیستی به نیابت از مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه، عهده‌دار مسئولیت این کودکان است؛ بنابراین ما در قبال آنها دو مسئولیت داریم: یک مسئولیت قانونی و یک مسئولیت دینی، شرعی و فرهنگی.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی تأکید کرد: بر اساس فرهنگ ملی ایرانیان، حتی اگر این کودکان از سیستم مراقبت شبانه‌روزی خارج شوند، وارد خانواده شوند، فرزندخوانده شوند یا زندگی مستقل داشته باشند، ارتباطشان با سازمان قطع نخواهد شد؛ زیرا سازمان در حکم خانواده آنها عمل می‌کند. شکل ارتباط و خدمت‌دهی و خدمت‌گیری ما متفاوت می‌شود، اما ما یک جامعه بزرگ در کشور هستیم که هر روز بر تعداد خانواده‌مان اضافه می‌شود.

وی افزود: بعضی از این افراد ازدواج می‌کنند، بچه‌دار می‌شوند و از سیستم جدا می‌شوند. بعضی وارد خانواده می‌شوند. برای مدیریت درست این خانواده گسترده و اینکه بدانیم هر کدام از آنها در کجای کشور هستند، چه اتفاقی برایشان می‌افتد، چه خدماتی می‌گیرند، با چه کیفیتی و آیا به مشکلی خورده‌اند یا نه، نیازمند یک سامانه حرفه‌ای هستیم که بتوانیم لحظه‌به‌لحظه آنها را رصد کنیم.

موسوی چلک درباره ساختار این سامانه توضیح داد: سامانه جامع حمایت از کودکان در بخش‌های مختلف با کتگوری مشخص کار می‌کند. بخش اول، پذیرش، نگهداری و ارائه خدمات در مراکز شبانه‌روزی و مؤسسات است. در این بخش مشخص می‌شود کودک با چه حکمی آمده، چه دلایلی داشته، علت در گزارش و حکم چیست، الان به کدام مرکز رفته، چرا رفته و اگر می‌خواهد به مرکز دیگری برود، دلیل آن چیست. همه اینها لحظه‌به‌لحظه رصد می‌شود.

وی ادامه داد: بخش دوم، بازپیوند است. کودک می‌خواهد به خانواده زیستی مانند پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، عمه، دایی، خاله یا حتی فردی که هیچ نسبت سببی و نسبی ندارد، بازپیوند شود. تحت عنوان خانواده امین و امین موقت، فرزندخواندگی یا خانواده میزبان. از لحظه‌ای که کودک به کسی سپرده می‌شود، مشخص است چرا، به چه علتی و الان چه خدمتی می‌گیرد. ما می‌توانیم لحظه‌به‌لحظه خدماتش را آنلاین ببینیم.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی بخش سوم را مراقبت‌های رهسپاری عنوان کرد و گفت: در این بخش، کودکی که وارد زندگی مستقل شده، مشخص می‌شود چرا تصمیم گرفته مستقل زندگی کند، آیا شرایط لازم را داشته، به چه دلیلی وارد شده، چه درآمدی دارد، شغلش چیست، با کارفرما چه مشکلی پیدا کرده، وضعیت زندگی اقتصادی و اجتماعی‌اش چگونه است، ازدواج کرده یا نه و وضعیت زندانی او به چه شکل است. تمام این موارد ثبت می‌شود.

موسوی چلک تصریح کرد: این سامانه کمک می‌کند تا قبل از اینکه کودکان ما به مشکلی بخورند یا به بحران برسند، سازمان مداخله کند، ورود پیدا کند و فرایند ارائه خدماتش را بازتعریف کند. اگر خدمات مداخله‌ای جدیدی نیاز باشد، از مداخلات حرفه‌ای مددکاری تا مداخلات روانشناختی و اجتماعی، همه در این سامانه تعریف شده و قابل رهگیری است. شیوه‌های تعامل‌سازی، آموزش مهارت‌های زندگی، ورزش و مهارت‌های فرهنگی و هنری نیز در این سامانه ثبت می‌شود. این سامانه در حقیقت یک پک کامل است که در آینده سعی می‌کنیم تکمیل‌تر شود.

وی درباره زمان رونمایی سامانه گفت: این سامانه پس از بیستم مهرماه رونمایی خواهد شد. طراحی آن بسیار قوی و بسته آن بسیار قدرتمند است. تمام همکاران ما یک سال روی این کار کردند و با بخش فناوری و آی‌تی و زیرساخت امنیت شبکه توانستیم آن را طراحی کنیم. الان آماده است. پس از بیستم مهر تا پایان سال، تمام اطلاعات قبلی کودکان در سراسر کشور توسط کاربران مربوطه وارد اطلاعات می‌شود و سامانه ارمغان نیز به این سامانه وصل و کانورت می‌شود. تمام اطلاعاتی که در سامانه ارمغان است، در پایان سال هم در ارمغان و هم در سامانه‌های بزرگ سازمان خواهد بود.

موسوی چلک درباره دسترسی کاربران گفت: سال آینده ملاک عمل ما این سامانه خواهد بود. دسترسی تعریف‌شده برای تمام کاربران ما از پیش‌قراولان ارائه خدمات در سطح مداخلات کارشناسی و مرکز محور، به تمام اطلاعاتی که خودشان در ارتباط با ۱۰ تا ۸ تا ۱۵ کودک دارند، وجود دارد. سطح بالاتر شهرستان به تمام اطلاعات آن شهرستان، استان به تمام اطلاعات استان و کشور به تمام اطلاعات کل کشور دسترسی خواهد داشت.

وی در پایان گفت: امیدوارم با عملی شدن این سامانه، از سال آینده بتوانیم در هر لحظه که نیاز باشد، آمار دقیق کودکان در هر استان، اتفاقات رخ‌داده و خدمات ارائه‌شده را به‌صورت آنلاین اعلام کنیم.