باشگاه خبرنگاران جوان - ارسال پیامک افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوار‌های مشمول آغاز شده و سرپرستان خانوار‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه دولت من نسبت به افزایش اعتبار کالابرگ اقدام کنند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است این سامانه دچار اختلالاتی شده و برای شهروندان مشکلاتی را به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خسته نباشید، لطفا راجع به سامانه پیام‌های خود اظهاری کالا برگ گزارش تهیه کنید. این پیامک مردم را درد سر انداخته است. با این سامانه ۲دقیقه‌ای ما پیامک با تاخیر را دریافت کنیم وبنویسیم و به صورت دائم این سامانه قطع بشود ودیگرنتوانیم ثبت کنیم یا کالا برگ قطع کنید بدون درد سر اضافه کنید که مردم با مشکل مواجه نشوند. برای ۲دقیقه زمان داده پیامک ۳دقیقه طول می‌کشد تا رمز یکبارمصرف ۵رقمی ارسال شود، بعد از چند دقیقه تازه پیامک ارسال می‌شود که این عدد را نمی‌توانیم استفاده کنیم. لطفا پیگیری کنید.

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