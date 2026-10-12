شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال سامانه پیام‌های خود اظهاری کالابرگ ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارسال پیامک افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوار‌های مشمول آغاز شده و سرپرستان خانوار‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه دولت من نسبت به افزایش اعتبار کالابرگ اقدام کنند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است این سامانه دچار اختلالاتی شده و برای شهروندان مشکلاتی را به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خسته نباشید، لطفا راجع به سامانه پیام‌های خود اظهاری کالا برگ گزارش تهیه کنید. این پیامک مردم را درد سر انداخته است. با این سامانه ۲دقیقه‌ای ما پیامک با تاخیر را دریافت کنیم وبنویسیم و به صورت دائم این سامانه قطع بشود ودیگرنتوانیم ثبت کنیم یا کالا برگ قطع کنید بدون درد سر اضافه کنید که مردم با مشکل مواجه نشوند. برای ۲دقیقه زمان داده پیامک ۳دقیقه طول می‌کشد تا رمز یکبارمصرف ۵رقمی ارسال شود، بعد از چند دقیقه تازه پیامک ارسال می‌شود که این عدد را نمی‌توانیم استفاده کنیم. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: طرح کالابرگ ، اختلال در سامانه ، سوژه خبری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
چرا برای من پیامک خود اظهاری نمیاد
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Iran (Islamic Republic of)
زهرا
۱۱:۰۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
سایت قطع هست ، باید چیکار کنیم؟
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Iran (Islamic Republic of)
عزیزی
۱۰:۵۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
خداروشکر سایت دولت من قطع شده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
2 روز هم مهلت دادند برای ثبت برای خیلیا پیامک خود اظهاری هم نیومده خب همین خودش مشکله وقت بدین مردم گرفتارن چرا ملت رو به چالش می کشید ؟ چرا هیچوقت آسان سازی نمیکنید فقط فشار مضاعف
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Iran (Islamic Republic of)
عبدالله رضایی
۰۹:۱۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
بنده ۴تا فرزند دارم و۲تا، کلاس دوم هستن تقاضای کمک دارم از دولت عزیز
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Iran (Islamic Republic of)
یه ایرانی
۰۹:۱۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
خدایا خدایا ، خودت خوب می دونی
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