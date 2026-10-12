كارشناس سیاست گذاری مسكن گفت: مسیر طرح‌های توسعه و حمایت از تولید مسكن باید فراتر از بازنگری و اجرای تكالیف پیش‌بینی‌شده از دولت‌های قبل طراحی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با اشاره به وعده دولت برای تکمیل پروژه‌های مسکن با تمرکز بر تأمین مالی و زیرساخت‌ها، اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دولت باید زیرساخت‌های لازم برای تأمین مسکن خانوارها را فراهم کند؛ با این حال، اینکه تعهدات دولت را صرفاً به تکمیل پروژه‌های به‌جامانده از دولت قبل محدود کنیم، جای تأمل دارد.

وی افزود: تکمیل پروژه‌های مسکن، تعهد دولت و وزارت راه و شهرسازی است و باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای جلوگیری از افزایش مشکلات و هزینه‌ها استفاده شود. تعهدات دولت در این حوزه نیز به بیش از ۸۵۰ هزار واحد مسکونی می‌رسد.

این کارشناس مسکن با تأکید بر ضرورت تأمین زمین برای متقاضیان فاقد مسکن گفت: دولت باید حدود یک میلیون قطعه زمین فاقد زیرساخت را برای افراد فاقد مسکن تأمین کند و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

ایلاتی با بیان اینکه باید از تجربیات سال‌های گذشته در حوزه مسکن استفاده شود، تصریح کرد: لازم است با افزایش خلاقیت و بهره‌گیری از راهکارهای مناسب، مشکلات طرح‌های مسکن برطرف شود. همچنین باید از طرح‌هایی که دولت برای مردم در نظر گرفته و قراردادهایی که با متقاضیان منعقد شده است، حمایت کرد تا با تغییر دوره مدیریتی، اجرای این طرح‌ها متوقف نشود و روند تکمیل آنها ادامه یابد.

وی با انتقاد از برنامه بازنگری در طرح جامع مسکن اظهار کرد: بازنگری این طرح را فاقد توجیه می‌دانم. طرح جامع مسکن که در دوره وزارت آقای آخوندی تدوین شده بود، قرار است بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد؛ در حالی که تجربه بازنگری این طرح در اوایل دهه ۹۰ به توقف ادامه اجرای مسکن مهر منجر شد و اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که بازنگری جدید به توقف نهضت ملی مسکن بینجامد.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن ادامه داد: به نظر می‌رسد چنین بازنگری‌هایی ممکن است به ابزاری برای توجیه کم‌کاری‌ها تبدیل شود و لازم است این موضوع در فرایند بازنگری طرح جامع مسکن مورد توجه قرار گیرد. اگر همان یک میلیون واحد مسکونی پیش‌بینی‌شده ساخته شده بود، امروز با وضعیت دشوار کنونی بازار مسکن مواجه نبودیم.

ایلاتی با اشاره به مشکلات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: مشخص نبودن قیمت تمام‌شده و زمان تحویل واحدها در قراردادهای این طرح، از جمله مشکلات موجود است. همچنین انتخاب پیمانکاران از طریق مناقصه در برخی موارد به عدم پایبندی آنها به تعهدات مربوط به تکمیل و تحویل پروژه‌ها منجر شده و این بخش از چرخه اجرای نهضت ملی مسکن نیز با مشکل مواجه است.

وی درباره عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن نیز اظهار کرد: بانک‌ها به تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات عمل نکرده‌اند. با وجود پیش‌بینی الزامات اجرایی برای همراهی شبکه بانکی، همچنان شاهد همکاری کافی بانک‌ها در اجرای این قانون نیستیم.

این کارشناس مسکن با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکرد ساخت‌وساز در طرح‌های مسکن ملی گفت: باید با اتخاذ رویکرد شهرسازی، توسعه مسکن شهری و استفاده از ظرفیت زیرساخت‌های موجود را در اولویت قرار داد تا هزینه ساخت‌وساز و میزان آورده متقاضیان کاهش یابد.

ایلاتی در پایان خاطرنشان کرد: مفهوم شهرسازی بر توسعه تدریجی و آرام استوار است و می‌توان با تکیه بر این رویکرد، زمینه توسعه مسکن و مشارکت پیمانکاران را فراهم کرد.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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