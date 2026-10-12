مقامات هواپیمایی عربستان سعودی از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۱۱ نفر دیگر در حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کردند که در حمله روز یکشنبه در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، پایتخت، یک نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

رویترز پیش از این به نقل از ائتلاف سعودی گزارش داده بود که ترمینال ۴ فرودگاه ملک خالد هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و خاطرنشان کرده بود که مقامات مربوطه در محل در حال رسیدگی به آتش‌سوزی ناشی از این حمله هستند.

بر اساس داده‌های رسمی عربستان سعودی، این پنجمین حمله‌ای است که از سه‌شنبه گذشته فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را هدف قرار داده است.

عربستان سعودی هفته‌هاست که حملات هوایی شدیدی را علیه صنعا و اطراف آن آغاز کرده است و این همزمان با نبرد‌های شدیدی است که در چندین منطقه یمن در جریان است. این نبرد‌ها یک هفته پیش پس از آنکه نیرو‌های تحت حمایت عربستان سعودی «آغاز یک ضدحمله علیه نیرو‌های صنعا برای بازپس‌گیری مناطقی که اخیرا تصرف کرده‌اند» را اعلام کردند، شاهد تشدید جدیدی بود، به ویژه پس از آنکه نیرو‌های صنعا در سپتامبر گذشته کنترل کل سواحل غربی یمن را به دست گرفتند و به تنگه استراتژیک و مهم باب المندب برای صادرات نفت رسیدند.

نیرو‌های مسلح یمن همچنان با هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی در خاک عربستان، علاوه بر تجمعات نظامی عربستان در داخل خاک یمن، به حملات عربستان پاسخ می‌دهند.

در این راستا، نیرو‌های مسلح یمن بار دیگر به همه شرکت‌های ناوبری هوایی، مسافران و همه کارکنان در مورد استفاده از فرودگاه‌های عربستان سعودی هشدار دادند و حریم هوایی عربستان را صحنه عملیات نظامی، به استثنای فرودگاه‌های مکه و مدینه، دانستند.

در پی تحولات امنیتی، سفارت انگلیس در ریاض به شهروندان خود توصیه کرد که از سفر به جده، دمام و تمام فرودگاه‌های عربستان سعودی به جز فرودگاه مدینه، جز در موارد بسیار ضروری خودداری کنند.

از سوی دیگر، اداره هوانوردی فدرال آمریکا با صدور اطلاعیه‌ای از شرکت‌های آمریکایی خواست هنگام سفر به عربستان سعودی یا عبور از این کشور احتیاط کنند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ یمن ، حمله به عربستان ، فرودگاه ریاض
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
خود فرودگاه را بزنید خواهشاً ،اطرافش را نزنید تا حساب کار دستشون بیاد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
یک آمریکایی نجس کشته شده
ماشاالله یمن
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