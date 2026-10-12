باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایطی که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه جوان و ماجراجوی ترامپ برای توجیه نبرد احمقانه اربابش علیه کشورمان در نمایشی بر فراز تپه پِنیکس در آتن، ضمن فلسفه‌بافی، با استناد به درگیری هخامنشیان و یونان، ایرانیان را ذاتاً خشن معرفی می‌کند تا این گونه افکار عمومی در غرب را فریفته و با اقدام‌های خود همراه کند؛ واقعیت‌های جنگ فراتر از این روایت‌سازی‌های جعلی، واشنگتن را در تنگنای شدید قرار داده است.

رئیس‌جمهور ایالات متحده جلو دوربین ژست پیروزی می‌گیرد ولی اخبار درز کرده از نشست‌های محرمانه، اختلاف در محافل داخلی درخصوص نحوه برخورد با جمهوری اسلامی را منعکس می‌کند. در این باره می‌توان به اظهارات اخیر سناتور برجسته دموکرات اشاره کرد که به افشای خسارت‌های جانی و مالی گسترده ایالات متحده در جنگ با ایران می‌پردازد؛ روندی مخالف بازی رسانه‌ای و دروغ‌پردازی‌های واشنگتن.

بندی که «مورفی» به آب داد!

سرخط ماجرا به سفر چند روز پیش «کریس مورفی» به غرب آسیا بازمی‌گردد. او که برای دیدار با متحدین و سرکشی از نیرو‌های آمریکایی به عربستان و قطر رفته، از حقایقی سر درمی‌آورد که در کنگره به واسطه سانسور اعمالی از سوی دولت از آن بی‌اطلاع است!

سناتور آمریکایی پس از بازگشت، در گفت‌و‌گو با روزنامه گاردین به بیان بخشی از دیده‌های خود پرداخته و به‌صراحت کاخ سفید را به تلاش برای پنهان‌سازی هزینه‌های جنگ علیه ایران متهم می‌کند. افشاگری مورفی درباره دستکاری آمار خسارت‌های جنگ توسط دولت در فضایی است که طبق گفته‌ها، وزارت جنگ (پنتاگون) در جریان سفرش به غرب آسیا، مانع دسترسی او به پایگاه هوایی «العدید» به عنوان یک پایگاه نظامی کلیدی ایالات متحده در قطر شده است؛ اقدامی که بخشی از تلاش‌ها برای پنهان کردن پیامد‌های جنگ توصیف شده است.

مورفی بند به آب داده و این گونه از رسوایی بزرگی پرده برداشته که تاکنون بیش از ۴۵ میلیارد دلار هزینه مستقیم روی دست مالیات‌دهندگان آمریکایی گذاشته است. دروغ‌پراکنی دولت درباره بیان این خسارت‌ها البته هر روز بیشتر از دیروز، ترامپ را زیر فشار قرار می‌دهد.

حواشی ایجاد شده درباره آمار کشته‌های عملیات علیه ایران گواه این مسئله است. پس از دستکاری و پایین و بالا کشیدن مدام، روز گذشته پنتاگون بی سروصدا فهرست اصلاح شده‌ای از سربازان کشته شده در جنگ را منتشر شد. طبق گزارش در جنگ با ایران، ۲۱ نظامی کشته و ۸۶۵ نفر زخمی شده‌اند که در آمار جدید، دو مورد مرگ غیررزمی که پیش‌تر اعلام نشده بود نیز اضافه شده است.

اصلاحیه پس از آن صورت گرفت که اخیراً بر سر آمار پنتاگون در مورد شمار تلفات سربازان که کمتر از آمار رسمی است جدال داخلی شکل گرفت. مخالفان، دولت را به پنهان کردن داده‌های جنگ متهم می‌کنند ولی مقامات با توجیه اینکه برخی کشته‌ها هنگام عملیات «خشم حماسی» رخ نداده و ازاین‌رو جزو آمار تلفات جنگ نیستند، تلاش کرده این قضیه را به نوعی ماست‌مالی کند.

سیاهه شکست‌ها و بی‌اعتباری دروغ‌پراکنی ترامپ

رسوایی تحقیر ارتش ایالات متحده در مقابله با کشورمان به دو گزاره گفته شده (اظهارات مورفی و آمار کشته‌های جنگ) خلاصه نمی‌شود. هفته پیش گزارش برآورد‌های دفتر بودجه کنگره آمریکا، از آسیب به ۸۱ هواپیما و پهپاد هواگرد آمریکایی در جنگ اشاره داشت.

طبق این گزارش، انهدام و یا خسارت به ۱۲ فروند جنگنده F-۱۵ E Strike Eagle، یک فروند F-۳۵ A Lightning II، دو فروند A-۱۰ Thunderbolt II، هفت فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC- ۱۳۵، یک فروند هواپیمای هشدار و کنترل هوابرد E-۳ Sentry و ۴۵ فروند پهپاد MQ-۹ Reaper بخشی از ماجراست که ماهانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار روی دست آمریکایی‌ها می‌گذارد.

همزمان نحوه بازگشت ناوهواپیمابر فرسوده لینکلن به سواحل آمریکا جلوه دیگری بود که فروپاشی اقتدار نظامی ایالات متحده در منطقه غرب آسیا را فریاد می‌زد. آبراهام لینکلن در حالی پس از ۲۵۰ روز مأموریت و مشارکت در جنگ با ایران در بندر سن‌دیگو پهلو گرفت که انتشار عکس‌هایی از بدنه زنگ‌زده آن، انتقاد‌ها از دولت درباره یک جنگ بدون راهبرد را به اوج خود رساند. مأموریت نزدیک به یک ساله این ناو موجب فرسوده شدن آن و ایجاد شرایط نامطلوب روانی برای نظامیان آمریکایی شد به طوری که چند تن از آنها برای خودکشی تلاش کردند.

در نهایت به سیاهه شکست آمریکا در جنگ که دولت ترامپ با سانسور سعی در پنهان کردن آن دارد، اذعان به اصابت موشک‌های ایران به یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز را باید افزود که طبق گزارش ان‌بی‌سی به نقل از سه مقام آمریکایی موجب زخمی شدن هشت تفنگدار شد.

نکته جالب توجه نوع اطلاع‌رسانی کاخ سفید درباره این رویداد بود. مقامات در ابتدا سعی کردند با بیان اینکه شناور متعلق به نیروی دریایی نبوده از بار روانی و تأثیرات اجتماعی آن بکاهند.

در ادامه با انتشار اخبار بعدی، مقامات به این نکته بسنده کردند که زخم نظامیان شدید نبوده؛ برخی دچار استنشاق دود و علائمی مشابه ضربه مغزی (تروما) شده‌اند!

این نحوه شفاف‌سازی درباره خسارت‌های جنگ برای ما ایرانی‌ها آشناست. ۱۸ دی ۱۳۹۸ حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه عین‌الاسد عراق در واکنش به شهادت سردار سلیمانی صورت گرفت.

ترامپ در ابتدا هر گونه خسارت به این پایگاه را رد کرده و مدعی شد «همه‌چیز روبه‌راه» است. با این حال پس از افشای زخمی شدن ۱۰۹ نظامی، وی تنها به «آسیب مغزی و سردرد کوچک» چند سرباز آمریکایی اذعان کرد؛ ضرباتی که هرچند وی طی سالیان اخیر درصدد کوچک جلوه دادن آن است ولی با افشاگری اخیر درباره خسارت‌های جانی و مادی ارتش ایالات متحده در مواجهه با ایران، به دردسری بزرگ برای دونالد تبدیل شده و وی را نزد افکار عمومی داخل و جهانیان بی‌اعتبار کرده است.

منبع: روزنامه قدس