تأکید مردم بر ناکام ماندن اهداف آمریکا در اجتماعات شبانه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0631\u06a9\u062a\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u0627\u062a \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0641\u0631\u0648\u067e\u0627\u0634\u06cc \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u062c\u0627\u0632\u0647 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u062f\u0627\u062f \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0633\u062a \u06cc\u0627\u0628\u062f.\n\u00a0\n