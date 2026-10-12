باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تأکید مردم بر ناکام ماندن اهداف آمریکا در اجتماعات شبانه + فیلم

مردم در اجتماعات شبانه، ادعا‌های مقامات آمریکایی درباره فروپاشی اقتصاد ایران را رد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت‌کنندگان در اجتماعات شبانه با اشاره به ادعاهای مقامات آمریکایی درباره فروپاشی اقتصاد ایران، اعلام کردند که اجازه نخواهند داد آمریکا به اهداف خود دست یابد.

 

مطالب مرتبط
تأکید مردم بر ناکام ماندن اهداف آمریکا در اجتماعات شبانه + فیلم
young journalists club

تأکید ایرانیان بر اتحاد و ایستادگی در دویست‌وچهارمین شب اجتماعات + فیلم

تأکید مردم بر ناکام ماندن اهداف آمریکا در اجتماعات شبانه + فیلم
young journalists club

دویست‌ و بیست و دومین شب اجتماعات مردمی + فیلم

تأکید مردم بر ناکام ماندن اهداف آمریکا در اجتماعات شبانه + فیلم
young journalists club

تجمع ایرانیان در دویست و بیست‌وچهارمین شب ادامه یافت + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تحولات میدانی یمن؛ تعز در محاصره رزمندگان یمنی + فیلم
۷۲۷

تحولات میدانی یمن؛ تعز در محاصره رزمندگان یمنی + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
روایت سفیر پیشین ایران در لبنان از ماجرای پیجر‌ها و عیادت رهبر معظم انقلاب از او + فیلم
۵۴۲

روایت سفیر پیشین ایران در لبنان از ماجرای پیجر‌ها و عیادت رهبر معظم انقلاب از او + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha