ارتش کره جنوبی اعلام کرد پیونگ‌یانگ روز دوشنبه چندین موشک بالستیک به سمت دریای شرقی شلیک کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش کره جنوبی اعلام کرد پیونگ‌یانگ روز دوشنبه چندین موشک بالستیک به سمت دریای شرقی شلیک کرد که دست‌کم یکی از آنها بیش از ۹۰۰ کیلومتر برد داشت.

 ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد این پرتاب‌ها علاوه بر واکنش به آزمایش سلاح فراصوت سئول، ممکن است با هدف نمایش پیشرفت برنامه پنج‌ساله توسعه دفاعی کره شمالی انجام شده باشند.

سئول پنجشنبه گذشته برای نخستین بار یک وسیله گلاید فراصوت را آزمایش کرد. ژاپن نیز شلیک دو موشک بالستیک احتمالی را شناسایی کرد که خارج از منطقه انحصاری اقتصادی این کشور فرود آمدند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها پس از انفجار مین در منطقه غیرنظامی‌شده دو کره در ۲۱ سپتامبر و زخمی شدن سه سرباز کره جنوبی افزایش یافته است. سئول، پیونگ‌یانگ را به کارگذاری عمدی مین‌ها متهم کرده، اما کره شمالی این اتهام را رد کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: آزمایش موشکی کره شمالی ، کره شمالی
خبرهای مرتبط
کره جنوبی سلاح هایپرسونیک جدید خود را آزمایش کرد
کره شمالی آمریکا را به استفاده ابزاری از حقوق بشر متهم کرد
تکذیب اختلاف اطلاعاتی میان آمریکا و کره جنوبی بر سر پرونده پیونگ‌یانگ
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نشست امنیتی نتانیاهو با محوریت ایران، غزه و لبنان
مفقود شدن دو ملوان هندی در حادثه دریایی سواحل عمان
آکسیوس: حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، خشم ترامپ را برانگیخته است
افشای فشار واشنگتن بر کی‌یف برای توقف حملات علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه
۱۲ کشته و زخمی در حمله به فرودگاه ریاض
کره شمالی چندین موشک بالستیک به سمت دریای شرقی شلیک کرد
لهستان: ناتو باید برای مقابله با حملات ترکیبی روسیه آماده باشد
«اقیانوس ترامپ»؛ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد تغییر نام اقیانوس‌های اطلس و آرام را مطرح کرد
وزیر امور اضطراری روسیه در نخستین سفر خود وارد کره شمالی شد
روسیه: غرب از استارلینک برای سازماندهی آشوب‌ها استفاده می‌کند
آخرین اخبار
روسیه: غرب از استارلینک برای سازماندهی آشوب‌ها استفاده می‌کند
وزیر امور اضطراری روسیه در نخستین سفر خود وارد کره شمالی شد
«اقیانوس ترامپ»؛ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد تغییر نام اقیانوس‌های اطلس و آرام را مطرح کرد
لهستان: ناتو باید برای مقابله با حملات ترکیبی روسیه آماده باشد
کره شمالی چندین موشک بالستیک به سمت دریای شرقی شلیک کرد
۱۲ کشته و زخمی در حمله به فرودگاه ریاض
آکسیوس: حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، خشم ترامپ را برانگیخته است
مفقود شدن دو ملوان هندی در حادثه دریایی سواحل عمان
افشای فشار واشنگتن بر کی‌یف برای توقف حملات علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه
نشست امنیتی نتانیاهو با محوریت ایران، غزه و لبنان
فرودگاه بین‌المللی ریاض بار دیگر هدف قرار گرفت
انصارالله از حمله به فرودگاه ملک خالد و تأسیسات آرامکو خبر داد
زلنسکی: از توافق آتش‌بس انرژی که اعلام شده، بی‌اطلاعم
بسنت: آمریکا انتظار جنگ با ایران را تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ندارد
ترامپ: روسیه و اوکراین حملات به زیرساخت‌های انرژی را متوقف می‌کنند
واکنش زلنسکی به انتقاد‌های ترامپ؛ انتخابات را در صورت آتش‌بس ۶۰ روزه برگزار می‌کنیم
رونمایی رسمی گوگل از دستبند هوشمند Fitbit Edge
حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا در یمن
وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز
احتمال طرح‌ریزی حمله علیه نخست‌وزیر لهستان
رژیم صهیونیستی بار دیگر جنوب لبنان را بمباران کرد
جنبلاط: بازگشت به توافق اسلام‌آباد تنها راه جلوگیری از ویرانی منطقه است
مرگ دست‌کم ۱۰۹ مهاجر در پی واژگونی قایق در سواحل جیبوتی
گسترش خط زرد و تداوم آوارگی فلسطینیان در سایه آتش‌بس غزه
زلنسکی برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه شرط گذاشت
مدودف: اروپا با وجود درخواست ترامپ برای برکناری زلنسکی، به حمایت از او ادامه می‌دهد
ادعای لهستان درباره دریافت اطلاعات در مورد احتمال حمله به نخست‌وزیر و وزیر دفاع
تکذیب اختلاف اطلاعاتی میان آمریکا و کره جنوبی بر سر پرونده پیونگ‌یانگ
البخیتی: هدف حملات به عربستان، وادار کردن ریاض به پذیرش صلح دائمی است
محبوبیت مکرون به پایین‌ترین سطح رسید