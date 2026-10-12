باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش کره جنوبی اعلام کرد پیونگ‌یانگ روز دوشنبه چندین موشک بالستیک به سمت دریای شرقی شلیک کرد که دست‌کم یکی از آنها بیش از ۹۰۰ کیلومتر برد داشت.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد این پرتاب‌ها علاوه بر واکنش به آزمایش سلاح فراصوت سئول، ممکن است با هدف نمایش پیشرفت برنامه پنج‌ساله توسعه دفاعی کره شمالی انجام شده باشند.

سئول پنجشنبه گذشته برای نخستین بار یک وسیله گلاید فراصوت را آزمایش کرد. ژاپن نیز شلیک دو موشک بالستیک احتمالی را شناسایی کرد که خارج از منطقه انحصاری اقتصادی این کشور فرود آمدند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها پس از انفجار مین در منطقه غیرنظامی‌شده دو کره در ۲۱ سپتامبر و زخمی شدن سه سرباز کره جنوبی افزایش یافته است. سئول، پیونگ‌یانگ را به کارگذاری عمدی مین‌ها متهم کرده، اما کره شمالی این اتهام را رد کرده است.

منبع: آناتولی