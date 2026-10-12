باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اصغر طهماسبی در نشست شورای معاونان استانداری با قدردانی از تلاش دستگاه‌های امدادی و اجرایی استان گلستان در مدیریت سیلاب اخیر، خواستار شناسایی نقاط حادثه‌خیز، لایروبی و ساماندهی مسیل‌ها، تقویت زیرساخت‌های مدیریت بحران و اجرای اقدامات پیشگیرانه شد و افزود: هدف اصلی، کاهش خسارات جانی و مالی در حوادث احتمالی آینده و افزایش آمادگی دستگاه‌ها در مواجهه با شرایط بحرانی است.

استاندار گلستان همچنین مدیریت ناترازی انرژی را از اولویت‌های مهم دستگاه‌های اجرایی دانست و بر اجرای اقدامات اطمینان‌بخش و برنامه‌های صرفه‌جویی و مدیریت مصرف تاکید کرد.

طهماسبی همچنین هماهنگی کامل دستگاه‌ها برای برگزاری باشکوه کنگره چهار هزار شهید استان را ضروری دانست و خواستار بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی شد.

وی با مهم دانستن تقویت نقش بانوان در نظام مدیریتی استان، بر معرفی مشاوران امور بانوان در دستگاه‌های اجرایی گلستان تاکید کرد.