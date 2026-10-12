پُرشدگی ۳۷ درصدی سدهای سیستان و بلوچستان

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدامین بارانی اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی و احتمال بارش باران در مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان، تمهیدات لازم برای افزایش آمادگی سدهای مخزنی با هماهنگی ستاد مدیریت بحران و بر اساس شیوه‌نامه‌های بهره‌برداری انجام شده است.

وی افزود: در همین راستا، تجهیزات مکانیکی و برقی سدهای جنوب استان بررسی شده، موتورهای ژنراتور مورد آزمایش قرار گرفته و نیروهای فنی ساماندهی شده‌اند تا آمادگی لازم برای اجرای مانور و بهره‌برداری از دریچه‌های سدها در شرایط اضطراری فراهم باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از خسارات احتمالی سیلاب بیان کرد: هشدارهای ایمنی درباره خطرات سیل و ضرورت خودداری از تردد و اسکان در حریم رودخانه‌ها و مناطق آسیب‌پذیر از طریق فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و معتمدان محلی اطلاع‌رسانی شده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر آبی سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس گزارش ۱۸ مهر ۱۴۰۵، حجم آب موجود در مخازن سدهای سیستان و بلوچستان ۳۷ درصد ظرفیت کل مخازن است.

بارانی، سدهای پیشین، زیردان، کهیر، شی‌کلک، ماشکید و خیرآباد را از مهم‌ترین سدهای مخزنی سیستان و بلوچستان برشمرد و تأکید کرد: پایش مستمر تأسیسات، آمادگی نیروهای عملیاتی و رعایت شیوه‌نامه‌های بهره‌برداری برای مدیریت روان‌آب‌ها و کنترل سیلاب‌های احتمالی در دستور کار قرار دارد.

شناسایی نقاط حادثه‌خیز ایرانشهر برای پیشگیری از خسارات سیل

در پی هشدارهای صادر شده درباره شرایط جوی پیش‌رو و احتمال وقوع بارش‌های شدید ناشی از پدیده «ال‌نینو»، اعضای ستاد مدیریت بحران ایرانشهر نیز اقدام به بازدید میدانی از مسیل‌ها، آبراهه‌ها و نقاط مستعد آب‌گرفتگی در داخل شهر و مناطق اطراف کردند.

فرهاد پاد معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ایرانشهر در حاشیه این بازدید میدانی اظهار کرد: هدف اصلی از این بازدید، شناسایی نقاط پرخطر، بررسی موانع احتمالی در مسیر عبور روان‌آب‌ها، پیشگیری از ورود سیلاب به محدوده‌های مسکونی، کاهش خطر آب‌گرفتگی معابر و تأسیسات شهری و همچنین افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر حوادث احتمالی است.

وی افزود: صیانت از جان شهروندان، حفاظت از زیرساخت‌های شهری و پیشگیری از خسارات مالی و جانی از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد مدیریت بحران محسوب می‌شود و انجام این بازدیدها و اقدامات پیشگیرانه، نقش مؤثری در شناسایی به‌موقع مخاطرات و ارتقای آمادگی در برابر سیلاب‌های احتمالی دارد.

پاد با تأکید بر لزوم رفع سریع چالش‌های موجود بیان کرد: با بررسی وضعیت فعلی، بر ضرورت شناسایی و رفع موانع احتمالی در مسیر مسیل‌ها و ساماندهی مسیرهای عبور آب‌های سطحی تأکید شد و تمامی دستگاه‌های مسئول موظف‌اند تمهیدات لازم برای هدایت ایمن روان‌آب‌ها را اتخاذ کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت آمادگی پیش از وقوع بارندگی، هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و امدادی، پایش دقیق نقاط حادثه‌خیز و حفظ آمادگی کامل امکانات و تجهیزات موردنیاز برای مدیریت شرایط اضطراری در دستور کار قرار دارد تا شاهد کمترین میزان آسیب‌دیدگی در حوادث احتمالی ناشی از بارندگی‌های شدید باشیم.

منبع ایرنا