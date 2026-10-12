باشگاه خبرنگاران جوان - ویژه‌برنامه «از دولت قرآن» به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شیرازی، با نگاهی به ابعاد قرآنی اندیشه و اشعار خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، به روی آنتن شبکه رادیویی قرآن می‌رود.

حافظ شیرازی از برجسته‌ترین شاعران ادب فارسی است که انس با قرآن کریم و بهره‌گیری از مفاهیم و آموزه‌های وحیانی، جایگاهی ویژه در شعر و اندیشه او دارد. تخلص این شاعر نامدار نیز با مفهوم حفظ قرآن پیوند خورده است؛ موضوعی که زمینه‌ساز توجه پژوهشگران به بازتاب آیات و معارف قرآنی در دیوان حافظ شده است.

ویژه‌برنامه «از دولت قرآن» در مدت ۲۵ دقیقه، با هدف بازخوانی پیوند عمیق میان غزل‌های حافظ و آموزه‌های قرآن کریم، بخش‌های متنوعی را برای مخاطبان تدارک دیده است. در بخش کارشناسی این برنامه، استاد بهاءالدین خرمشاهی، از حافظ‌پژوهان و صاحب‌نظران شناخته‌شده این حوزه، به بررسی جلوه‌های قرآن در اشعار حافظ و تبیین ابعاد قرآنی اندیشه این شاعر می‌پردازد.

از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه می‌توان به مشاعره با اشعار حافظ و حافظ‌خوانی کودکان اشاره کرد؛ بخش‌هایی که با هدف معرفی میراث ادبی و معنوی این شاعر بزرگ به نسل‌های مختلف و تقویت ارتباط مخاطبان با گنجینه شعر و ادب فارسی تدارک دیده شده‌اند.

همچنین پخش فراز‌هایی از تلاوت قاریان برجسته جهان اسلام در کنار بخش‌های کارشناسی و بازخوانی بیانات رهبر شهید درباره شخصیت قرآنی حافظ، از دیگر بخش‌های «از دولت قرآن» است که به غنای محتوایی این برنامه می‌افزاید.

ویژه‌برنامه «از دولت قرآن» به تهیه‌کنندگی سمیرا قنبری، امشب (۲۰ مهرماه) حوالی ساعت ۲۰ از شبکه رادیویی قرآن پخش می‌شود.

منبع: روابط عمومی شبکه رادیویی قرآن