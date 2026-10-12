روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که سومین نفتکش امروز به مین دریایی برخورد و دچار آتش سوزی شدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه افزود: یک فروند نفتکش از نوع شاتل با ۷۵۰ هزار بشکه نفت خام بعد از ظهر امروز بی توجه به هشدار‌ها و اخطار‌های نیروی دریایی سپاه تلاش کرد از مسیر غیر مجاز عبور کند که به مین دریایی برخورد و دچار انفجار و آتش سوزی شدید شد.

پیشتر روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده بود یک فروند سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام، که قصد خروج از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت، به دلیل برخورد با مین دریایی از مسیر پر خطر اعلام شده، دچار انفجار پر شدت گردید.