روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که سومین نفتکش امروز به مین دریایی برخورد و دچار آتش سوزی شدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه افزود: یک فروند نفتکش از نوع شاتل با ۷۵۰ هزار بشکه نفت خام بعد از ظهر امروز بی توجه به هشدار‌ها و اخطار‌های نیروی دریایی سپاه تلاش کرد از مسیر غیر مجاز عبور کند که به مین دریایی برخورد و دچار انفجار و آتش سوزی شدید شد.

پیشتر روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده بود یک فروند سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام، که قصد خروج از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت، به دلیل برخورد با مین دریایی از مسیر پر خطر اعلام شده، دچار انفجار پر شدت گردید.

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، نفتکش ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
غلط میکنن مثل ادم از مسیر قانونی باید رد بشن
از اینا حتما عوارض بگیرین
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
شوخی نداریم ک

خون این همه شهدا انتقام داره
بردگی کشورا برای امریکا و صهیونیسم ، تاوان داره باید مثل آدم قانونی باید بپردازند از مسیر قانونی تنگه مون ک قرار دادیم

یا چند برابر شو بپردازند با انفجار کشتی شون روی مین ها

حالا انتخاب کنن

یادمون نرفته کشورهاشون میزبان جنگده ها و نظامیان امریکا کردند برای حمله ب کشور عزیزمون


این کشورا اکثر
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
تا دیر نشده بمب اتم بسازید در تعداد بالا ویک آزمایش انفجار هسته‌ای انجام بدهید تنها سلاح باز دارنده
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
ماشاالله سپاه
۰
۳
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