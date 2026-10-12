باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: این سخنرانی وزیر خارجه آمریکا را باید به‌عنوان بخشی از جنگ شناختی آمریکا علیه ایران و به‌نوعی علیه جهان در نظر گرفت. ارائه تفسیری کاملاً کج‌ومعوج و وارونه از حوادث تاریخی برای توجیه جنگ‌طلبی آمریکا، هم خطرناک است و هم جفاست به فرهنگ و تمدن ایران.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: البته، ناخواسته، نخستین وزیر خارجه آمریکا به واقعیت‌هایی اعتراف کرد؛ از جمله اینکه تداوم یک فرهنگ و تمدن، صرفاً به معنای تداوم خاک و جغرافیا در طول هزاران سال نیست. تداوم یک فرهنگ و تمدن، حتماً نمی‌تواند بر اثر فتوحات جغرافیایی و نظامی حاصل شود. راز ماندگاری و تداوم ایران چیزی نیست جز تعامل‌پذیری و متعامل بودن.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: اگر به پاسارگاد نگاه کنید، می‌بینید که ایرانیان همیشه اهل رقابت و تعامل بوده‌اند. اقتدار ما حتی در تعامل با رقبایمان نیز وجود داشته است. غرب امروز وجود نمی‌داشت اگر اندیشمندان مسلمان در دوران تاریک قرون وسطی، مترجم و مفسر اندیشه‌های یونانی نبودند.

بقایی گفت: ایران امروز هم‌زمان از فلسفه برخوردار بوده و فقط اهل جنگ نبوده است. با وصل کردن و ساختن، تمدن ایران همواره استمرار داشته و تداوم یافته است.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: حافظ یکی از افتخارات تمدنی ایران است. از مشاوران روبیو خواهش می‌کنم یک دیوان حافظ به زبان اسپانیولی، حتی ترجمه‌شده به زبان اسپانیولی کوبایی، تقدیم کنند تا با لطافت تمدن و فرهنگ ایرانی آشنا شوند و دیگران حرف‌هایی را که در یونان به زبان آوردند، تکرار نکنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: در دوره‌ای که جهان درباره دوگانه‌های تمدنی صحبت می‌کند، این دوگانه‌ها خطای محض هستند. اندیشه‌های مبتنی بر برخورد تمدن‌ها، که در آن‌ها از برخورد تمدن اسلام و غرب صحبت می‌شود، نباید جایگزین تعامل تمدن ایران و غرب شوند. حتماً هیچ نیت خیری در این کار نیست، جز مشروعیت‌سازی برای جنگ و تجاوز.

بقایی گفت: آمریکا نمی‌تواند خود را نماینده تمدن غرب و یونانی معرفی کند. دو جنگ جهانی که در اروپا واقع شد و جهان را فرا گرفت، ناشی از دعوای تمدن شرق و غرب نبود.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: جنایاتی که در همین سه سال با آن مواجهیم، آیا نتیجه تعامل یا تقابل ایران و آمریکا بود؟ آیا جنگ استقلال آمریکا علیه تمدن ایرانی و فارسی بود؟ آیا جنگ استقلال آمریکا، جنگ با تمدن اسلامی یا ایرانی بود؟ بلکه جنگ علیه بریتانیا بود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: کسانی که سخنرانی وزیر خارجه آمریکا را برای توجیه خشونت نوشتند، کشورهای اروپایی را نیز در این مسیر قرار دادند و کشورهای اروپایی وظیفه دارند در این مورد موضع خود را مشخص کنند.

بقایی گفت: اینکه آمریکا به حمله خود به ایران حالت تمدنی می‌دهد، معنای آن چیست؟ و این مسئله پس از جنگ جهانی چه معنایی دارد؟

بقایی با اشاره به انعقاد قرارداد نفتی بین آمریکا و روسیه گفت: هر کشوری می‌تواند برای خود تصمیم‌گیری کند. طبیعی است که ما به‌عنوان جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اولویت‌های خودمان در مورد هر موضوعی تصمیم‌گیری می‌کنیم. این موضوع بین روسیه و آمریکاست، اما فارغ از بحث روابط، برای من جالب است که مگر دیگر در خصوص تنگه هرمز مشکلی وجود نداشت؟ چرا طرف آمریکایی باید دست خود را به سمت روسیه دراز کند تا بخشی از مشکلاتش را حل کند؟.

بقایی گفت: تبادل پیام از طریق میانجی‌ها بین ایران و آمریکا ادامه دارد. آن چیزی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان طرح هفت‌روزه ایران مطرح شد، مطالبه حقوق مشروع ایران بود؛ رفع محاصره، پایان جنگ در همه جبهه‌ها و آزاد شدن دارایی‌های ایران.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: هر آنچه در قالب یادداشت تفاهم در اسلام‌آباد از آن دفاع کردیم، به‌عنوان حقوق ایران در هر مذاکره مطرح خواهد شد. شرایط تغییر نکرده است که ما بخواهیم درباره حقوقمان انعطافی به خرج بدهیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: در این مدت، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرده است و همه تحریم‌ها باید لغو شود.

بقایی گفت: ادعای آنان، نگرانی درباره موضوع هسته‌ای است. از تناقض بزرگی که ایجاد شده بگذریم؛ بارها گفته‌اند برنامه هسته‌ای ایران را از بین برده‌اند، اما همچنان خطر موهوم سلاح هسته‌ای ایران را مطرح می‌کنند.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: این نکته در مواضع ما درباره وضعیت کنونی باید مورد توجه قرار گیرد و اولویت‌ها را مدنظر داشته باشیم. پایان دادن به اقدامات مداخله‌جویانه آمریکا از اولویت‌های ماست. این موضوع جدیدی نیست و پیش‌تر نیز اعلام کرده‌ایم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: نکاتی را که آن‌ها مطرح کردند، بررسی می‌کنیم.

بقایی گفت: تبادل پیام از طریق میانجی‌ها بین ایران و آمریکا ادامه دارد. آن چیزی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان طرح هفت‌روزه ایران مطرح شد، مطالبه حقوق مشروع ایران بود؛ رفع محاصره، پایان جنگ در همه جبهه‌ها و آزاد شدن دارایی‌های ایران. هر آنچه در قالب یادداشت تفاهم در اسلام‌آباد از آن دفاع کردیم، به‌عنوان حقوق ایران در هر مذاکره مطرح خواهد شد. شرایط تغییر نکرده است که ما بخواهیم درباره حقوقمان انعطافی به خرج بدهیم.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: در این مدت، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرده است و همه تحریم‌ها باید لغو شود. ادعای آنان، نگرانی درباره موضوع هسته‌ای است. از تناقض بزرگی که ایجاد شده بگذریم؛ بارها گفته‌اند برنامه هسته‌ای ایران را از بین برده‌اند، اما همچنان خطر موهوم سلاح هسته‌ای ایران را مطرح می‌کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: در مواضع ما درباره وضعیت کنونی، باید اولویت‌ها را مدنظر قرار دهیم. پایان دادن به اقدامات مداخله‌جویانه آمریکا از اولویت‌های ماست. این موضوع جدیدی نیست و پیش‌تر نیز آن را اعلام کرده‌ایم. نکاتی را که آن‌ها مطرح کردند، بررسی می‌کنیم.

بقایی در رابطه با صحبت‌هایی که دیشب صورت گرفت، گفت: رایزنی‌های ایران و کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد. ما شدیداً نگران اتفاقاتی هستیم که در جزیره‌العرب رخ می‌دهد. بارها اعلام کرده‌ایم که تداوم تنش صرفاً باعث بهره‌برداری دیگران در منطقه خواهد شد. اصلاً نمی‌پسندیم که بین دو کشور اسلامی، آتش و جنگ تداوم داشته باشد. به‌اندازه کافی منطقه ما به دلیل اقدامات آمریکا با مشکلات مواجه است.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: همواره بیان کرده‌ایم که مردم یمن حق دارند به دور از فشار، تحریم و محاصره، زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند. آنچه در این سال رخ داده، نه از لحاظ اسلامی قابل توجیه است و نه از لحاظ حقوق بین‌الملل. ما دیشب نیز آمادگی خود را برای کمک به حل‌وفصل موضوع اعلام کردیم.

بقایی درباره حواشی به‌وجود آمده در نمایش آرش و اینکه چرا به آن پاسخ نداده است، گفت: حاضرجوابی من در مقابله با دشمنان است و نه هموطنانمان لذا از این موضوع بگذریم.

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