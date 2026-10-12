باشگاه خبرنگاران جوان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند از تشدید نظارت‌ها و پیگرد قضایی متخلفان حوزه بهداشت و درمان خبر داد و گفت: با عرضه‌کنندگان دارو‌های غیرمجاز، دریافت‌کنندگان وجوه خارج از ضوابط قانونی از بیماران و افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی، پس از احراز تخلف، برخورد قانونی خواهد شد.

مجتبی استوارزاده در جلسه کارگروه پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند با موضوع بررسی مسائل بهداشتی و درمانی، بر ضرورت صیانت از سلامت عمومی و رعایت حقوق بیماران تأکید کرد و تشکیل تیم نظارت میدانی با مشارکت دستگاه‌های مسئول را از محور‌های پیگیری این کارگروه برشمرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر بهداشت و درمان شهرستان زرند در ارائه خدمات به شهروندان، نقش این مجموعه را در حفظ سلامت عمومی و پاسخگویی به نیاز‌های درمانی مردم مهم دانست و اظهار کرد: طرح موضوع تخلفات احتمالی به معنای تعمیم آن به مجموعه بهداشت و درمان نیست؛ با این حال، هرگونه تخلف احرازشده، حتی در موارد محدود، باید مطابق ضوابط قانونی رسیدگی شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با اشاره به مخاطرات عرضه و توزیع دارو‌های خارج از شبکه مجاز افزود: عرضه غیرقانونی دارو‌های سقط جنین و دارو‌های مرتبط با ترک اعتیاد می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد؛ بنابراین، شناسایی مراکز عرضه و عوامل توزیع این اقلام و برخورد قانونی با متخلفان باید با جدیت دنبال شود.

استوارزاده، دریافت وجوه خارج از ضوابط قانونی از بیماران را از دیگر موضوعات مورد توجه این کارگروه برشمرد و گفت: رعایت حقوق بیماران و ضوابط قانونی در ارائه خدمات درمانی ضروری است و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی مقتضی انجام خواهد شد.

وی همچنین بر برخورد قانونی با مراکزی که بدون مجوز یا صلاحیت لازم در امور پزشکی مداخله می‌کنند، تأکید کرد و افزود: ارائه خدمات پزشکی باید از سوی افراد واجد صلاحیت و در چارچوب ضوابط قانونی صورت گیرد و با فعالیت‌هایی که سلامت شهروندان را به مخاطره می‌اندازد، مطابق مقررات برخورد شود.

این مقام قضایی با اشاره به تشکیل تیم نظارت میدانی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: این تیم ضمن بررسی وضعیت مراکز مرتبط با حوزه بهداشت و درمان، موارد تخلف را شناسایی و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد داد.

دادستان زرند در پایان تأکید کرد: رویکرد این کارگروه، حمایت از فعالیت‌های قانونی و حرفه‌ای کادر بهداشت و درمان، جلوگیری از تضییع حقوق بیماران و برخورد با تخلفاتی است که سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد؛ ازاین‌رو، نتایج نظارت‌های میدانی و اقدامات انجام‌شده باید تا تعیین تکلیف موارد شناسایی‌شده پیگیری شود.