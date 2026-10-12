رئیس هیئت گلف استان یزد از برگزاری دوره آموزشی کروکت با هدف توسعه این رشته ورزشی و آشنایی علاقه‌مندان با اصول و مهارت‌های آن، به‌صورت تئوری و عملی در یزد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید مرتضی سجاد رئیس هیئت گلف استان یزد با اعلام این خبر گفت: این دوره آموزشی روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۲۳ و ۲۴ مهرماه، زیر نظر مدرس فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران در محل ورزشگاه تربیت معلم، هنرستان تربیت بدنی استقامت برگزار می‌شود.

وی افزود: این دوره از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان در بخش‌های تئوری و عملی، با مبانی، قوانین و مهارت‌های رشته کروکت آشنا می‌شوند.

رئیس هیئت گلف استان یزد با تأکید بر ضرورت توسعه رشته‌های زیرمجموعه گلف در استان، ابراز امیدواری کرد برگزاری این دوره آموزشی زمینه شناسایی استعداد‌های جدید، افزایش آگاهی علاقه‌مندان و گسترش فعالیت‌های رشته کروکت در یزد را فراهم کند.

شایان ذکر است دوره آموزشی کروکت برای عموم رایگان است و علاقمندان می‌توانند جهت ثبتنام نام و نام خانوادگی خود را در ایتا شماره ۰۹۱۶۲۵۳۸۱۴۴ ارسال نمایند.
منبع روابط عمومی

برچسب ها: دوره آموزشی تخصصی ، ورزش گلف ، فدراسیون گلف کشور ، هیئت گلف ، ورزش و جوانان یزد
خبرهای مرتبط
یک باور غلط؛ ورزش مینی گلف برای ثروتمندان نیست!
نایب قهرمانی گلف باز آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری
رشد ۷۰ درصدی بانوان بیمه‌شده در ورزش گلف خراسان جنوبی
رامین مهمان‌پرست، عضو جدید هیئت رئیسه انجمن مینی گلف
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
از جشن تولد تا آزادی ۸ زندانی غیرعمد به همت نیکوکار یزدی
برگزاری دوره آموزشی کروکت با حضور مدرس فدراسیون گلف کشور به میزبانی یزد
آخرین اخبار
برگزاری دوره آموزشی کروکت با حضور مدرس فدراسیون گلف کشور به میزبانی یزد
از جشن تولد تا آزادی ۸ زندانی غیرعمد به همت نیکوکار یزدی
کشف ۲۱۶ کیلوگرم مواد مخدر در یزد
کاهش بیش از ۹۰ درصدی جریان رودخانه‌های یزد
تفویض هم‌زمان اختیار، منابع و پاسخگویی به استان‌ها؛ پیش‌شرط تحقق نظام نوین درآمد—هزینه و برنامه هفتم پیشرفت