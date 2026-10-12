باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید مرتضی سجاد رئیس هیئت گلف استان یزد با اعلام این خبر گفت: این دوره آموزشی روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۲۳ و ۲۴ مهرماه، زیر نظر مدرس فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران در محل ورزشگاه تربیت معلم، هنرستان تربیت بدنی استقامت برگزار می‌شود.

وی افزود: این دوره از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان در بخش‌های تئوری و عملی، با مبانی، قوانین و مهارت‌های رشته کروکت آشنا می‌شوند.

رئیس هیئت گلف استان یزد با تأکید بر ضرورت توسعه رشته‌های زیرمجموعه گلف در استان، ابراز امیدواری کرد برگزاری این دوره آموزشی زمینه شناسایی استعداد‌های جدید، افزایش آگاهی علاقه‌مندان و گسترش فعالیت‌های رشته کروکت در یزد را فراهم کند.

شایان ذکر است دوره آموزشی کروکت برای عموم رایگان است و علاقمندان می‌توانند جهت ثبتنام نام و نام خانوادگی خود را در ایتا شماره ۰۹۱۶۲۵۳۸۱۴۴ ارسال نمایند.

منبع روابط عمومی